„Doposud jsme v zápasech vynakládali spoustu úsilí, abychom se střelecky prosadili, ale teď v neděli nám to tam konečně padalo. Příbram hrála úplně jiný fotbal, než jaký hrají jiné třetiligové týmy. Hodně kombinovala a držela míč. Pro nás tím pádem vznikalo spoustu situací do presinku, což jsem rád, že si kluci mohli vyzkoušet. Bylo to hodně náročné organizačně i fyzicky, ale výsledek je krásný a jsem za to moc rád. Musím pochválit kluky za to, jak to odmakali a šli až na krev,“ byl trenér viktoriánské rezervy Josef Parlásek spokojený s výkonem svých svěřenců.