/FOTOGALERIE, VIDEO, OHLAS/ Před týdnem porazili v domácím prostředí pražský Motorlet (3:1), ale na dalšího soupeře z hlavního města republiky si fotbalisté záložního týmu Viktorie Plzeň nepřišli.

Takhle brankář Plzně Viktor Baier zneškodnil penaltu Bohemians. | Video: Deník/Martin Mangl

Svěřenci trenéra Josefa Parláska nestačili v nedělním utkání 2. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL na domácí béčko Bohemians, s nímž na vzorně připraveném trávníku v Uhříněvsi prohráli 1:3. Klokani v zápase nebyli lepším týmem, ale byli velice produktivní a trestali chyby. A to si navíc ještě mohli dovolit zahodit pokutový kop, který skvěle zneškodnil Viktor Baier v bráně.

„Utkání jsme si prohráli sami. První gól jsme si dali vlastní, to byl až komický moment. Druhá branka byla naprosto laciná, a tomu všemu ještě předcházela úplně zbytečná penalta. Prohrávali jsme, ale záhy jsme dokázali vyrovnat a vypadalo to, že jsme zpátky v zápase, jenomže do kabin jsme odcházeli za stavu 2:1 pro domácí,“ uvedl trenér plzeňských fotbalistů Josef Parlásek.

FORTUNA ČFL, skupina A, 2. kolo: Bohemians Praha 1905 B - Viktoria Plzeň B 3:1.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Do druhé půle jsme šli s tím, že to zkusíme otočit, vypracovali jsme si dvě obrovské šance, ale ty jsme nedali a z brejku inkasovali potřetí. Celkově jsem zklamaný s vystoupením hráčů. Naše hra byla plná nepřesností a laciných chyb. V rozhodujících chvílích zápasu jsme si počínali naivně, nešikovně, špatně,“ zlobil se čtyřicetiletý trenér rezervního výběru plzeňské Viktorie.

Šanci na reparát mají viktoriáni už v neděli od 10.30 hodin, kdy na domácí půdě hostí jihočeský Písek. Plzeňské fotbalisty ale s Pískem nečeká nic jednoduchého, o čemž svědčí těsná sobotní výhra Jihočechů nad FK Robstav 3:2.

Bohemians Praha 1905 B - FC Viktoria Plzeň B 3:1

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Poločas: 2:1. Branky: 42. a 82. Pomahač, 12. Doubek vlastní – 13. Krůta. Rozhodčí: Matějka – Tryzna, Erlebach. ŽK: Farkaš, Pomahač, Těšínský – Fišer, Gabriel, Doubek, Nováček. Diváci: 128. Hřiště: Uhříněves. Sestava Plzně: Baier – Fišer, Gabriel, Deml, Doubek, Krůta (90. Štauber), Planeta (68. Hašek), Vach, Falout (46. Kodýdek), Vrba (68. Nováček), Lörincz. Trenér: Josef Parlásek.

