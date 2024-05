Každý má v paměti legendární gól Patrika Schicka na Euru 2021, kdy se český útočník trefil z půlky hřiště do sítě Skotska. Zároveň byl jeho gól vyhlášen jako nejkrásnější branka celého evropského šampionátu. Podobně se trefil o víkendu tak= útočník Králova Dvora Daniel Černý. Ten napřáhl zpoza půlky a jeho pokus doletěl k překvapení všech až za plzeňského brankáře Daňka, který už nestihl doběhnout zpět do své branky. Králův Dvůr tak nakonec porazil rezervu Viktorie 3:1.

Daniel Černý přeloboval z půlky hřiště plzeňského gólmana | Video: tvcom.cz

„Ta myšlenka mi napadla asi 10 vteřin předtím v podobné situaci, jen jsem byl o něco blíž k naší bráně a nevyšel mi krok. Tak jsem to zaseknul, dal zpátky a po sérii odrazů mi to Kraťas dal před sebe a věděl jsem, že to zkusím," popisoval Daniel Černý své myšlenky před svojí dalekonosnou ránou.

„Jsem strašně rád, že to tam padlo a uklidnilo nás. Zvládli jsme závěr zápasu skvěle, všichni makali a přesně takhle se hraje o záchranu. Při tréninku jsme to občas kopali z poloviny hřiště na břevno, ale teď už dlouho ne. Jsem starší a nechci si nic udělat," usmívá se zkušený útočník, jenž je fotbalově spjatý se západem Čech.

Nastupoval ve Viktorii Plzeň, kde si zahrál i za A tým. Dále pak jeho cesty vedly i do Domažlic a do Robstavu, odkud v zimě zamířil do Králova Dvora. Není navíc jediný, kdo prošel Plzní a obléká barvy celku ze středu Čech. Za Cábelíky nastupuje například i Ondřej Chocholoušek, Kryštof Krátký nebo Dominik Hradecký.

VIDEO: Rezervu Plzně srazily do kolen chyby a branka z půlky hřiště

„Tak už je to dlouhá doba, co jsem tam působil, ale vždy se proti Viktorce chci ukázat. Z Plzně nás jezdí pět, tak jsme vyhlásili za výhru něco do kabiny, nějaké občerstvení," prozradil Černý, že jeho spoluhráči si tak po vítězství budou moci smlsnout na něčem dobrém.

Zatím se navíc ukazuje, že změna vzduchu udělala Černému dobře. Na jaře vstřelil dosud za Králův Dvůr šest branek a pomáhá Středočechům zvyšovat naděje na záchranu. I tak se ale zatím nachází Cábelíci na posledním místě tabulky.

„Abych řekl pravdu, zatím to hodnotit vůbec nechci. Cíl máme jasný, a to je zachránit se. Věřím, že to zvládneme. To, že to tam teď padá, je super, ale hlavní cíl je záchrana," dodává devětadvacetiletý forvard.

