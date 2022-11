Proč jsme dali přídavné slovo "domácí" do uvozovek? Inu, ono to má celkem jednoduchý důvod. Přeštice, které bezpochyby potřebují body jako sůl, se totiž nebudou v sobotu moci opřít o výhodu toho pravého domácího prostředí.

Fotbalisté FK ROBSTAV Přeštice (na archivním snímku fotbalisté ve žlutých dresech) hostí v sobotu od 14.30 hodin rezervu Viktorie Plzeň. Utkání se však hraje ve Stodě.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Kvůli tomu, že juniorka Viktorie bude v Přešticích hrát příští týden Ligy mistrů s Barcelonou a trávník potřebuje pošetřit, se sobotní utkání s béčkem Plzně odehraje ve Stodě. Je to pro nás trošku komplikace, ale my se s tím musíme porvat,“ nevymlouvá se trenér Přeštic Stanislav Purkart, jehož mužstvo je sice v aktuálním ročníku desáté, takže na první pohled se nachází v klidných vodách tabulky, ale opak je pravdou: na první sestupovou pozici rezervy Českých Budějovic má totiž jen dvoubodový náskok. A to není moc.

„Už jsme poztráceli hodně bodů, takže potřebujeme jednoznačně vyhrát. Béčko Viktorky jsem letos několikrát viděl, je to mladý, běhavý, technický dobře vybavený tým, takže hráčům soupeře nesmíme dát příliš prostoru. Čeká nás náročný zápas, ale věřím, že to zvládneme,“ přeje si dvaapadesátiletý Purkart.

Ten zároveň odmítá, že by hráči rezervy šestinásobného českého šampiona po středeční bitvě juniorské Ligy mistrů na hřišti Interu Milán, byli nějak unavení. „Utkání v Miláně nehráli všichni, ale ti co ano, pro ně to žádný problém nebude. Jsou výborně trénování a je jisté, že na nás budou dobře fyzicky připravení," má jasno zkušený kormidelník nováčka soutěže, který z posledních osmi soutěžních zápasů (ČFL a MOL Cup) vyhrál pouze jediný.

Vzájemná bitva s Viktorií Plzeň B začíná v sobotu ve Stodě na jihu Plzeňska ve 14.30 hodin. Který tým bude po zápase spokojenější? Po půl páté bude jasno.

