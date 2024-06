„Úvodem bychom chtěli konstatovat, že si uvědomujeme, že rozhodně nejsme stabilním týmem ČFL a že bychom podle někoho měli spíše sedět v koutě a tiše naslouchat, ale jsme rozhodně stabilním klubem hrající soutěže ŘKČ a od nové sezony velmi pravděpodobně třetí ligu hrát budeme. Takže i na základě komunikace s několika dalšími kluby vydáváme toto prohlášení, které doufáme ještě může něco napravit,“ uvedl nováček soutěže plzeňský SK Petřín ve veřejném prohlášení, které rozeslal ostatním klubům, v reakci na vrácení licence z FK Robstav zpátky na TJ Přeštice i následné rozhodnutí na vrácení FK Robstav do třetí ligy s tím, že skupinu A rozšíří na 18 tým.

Postupujícím celkem navíc mělo být SK Kladno, které už stihlo postup do ČFL náležitě oslavit. Ale bude to tak skutečně?

Jasno by mělo být na dnešním losovacím aktivu, který začíná od 17.30 hodin v Praze a slibuje bouřlivou diskusi. Minimálně petřínské funkcionáře rozhodnutí o rozšíření ČFL na 18 účastníků hodně rozčílilo, ale podle zjištění Deníku stojí za nimi i další kluby.

„Pokud jste se na základě rozhodnutí soudu rozhodli vrátit Robstav do ČFL, pak tam za nás prostě nemůžou být Přeštice, které tam VV poslal místo Robstavu! Za nás neexistuje žádná jiná možnost než přiznat vaší obrovskou chybu, vrátit Robstav do soutěže, všem, kterých se to týká se hluboce omluvit a vrátit je tam kde dosud hráli. Nebo se snad licence na ČFL, kterou jste odebrali Robstavu a dali jí TJ Přeštice rozdvojila a jsou teď z toho licence dvě?,“ táže se SK Petřín v prohlášení.

„Pokud jste Robstav vrátili do soutěže na základě Předběžného opatření soudu, tak by nás zajímalo, jestli je to tedy jen na nějakou dobu, nebo navždy? Pokud by to mělo být jen na dobu nutnou k vyřešení problému, tak pak by potom mohl být zase Robstav ze soutěže vyloučen? A bylo by teda zároveň vyloučeno i Kladno? No velmi pravděpodobně ne, takže je to evidentně na celou sezonu,“ stojí v něm dále a odkazuje se na navýšení nákladů na všechny účastníky ČFL, skupiny A i na fakt, že by se hrálo v nepřívětivých termínech.

„Chápeme, že celá situace je složitá a nepříjemná, ale dle našeho soudu, jste z těch špatných řešení (asi žádná dobrá neexistují) vybrali jednoznačně to nejhorší a doufáme, že na dnešním losovacím aktivu se celá kauza ještě může vyřešit ku prospěchu věci,“ doplňuje SK Petřín v prohlášení, pod nímž je podepsaný předseda výkonného výboru plzeňského klubu Zdeněk Pfleger.