„Druhý poločas už tak dobrý nebyl, zase se tam v naší hře objevily zbytečné ztráty a nedobré řešení situací, což mladí hráči pod tlakem dělají. Na konci jsme ustáli velký tlak soupeře. Vynikajícím zákrokem nám pomohl Marián Tvrdoň, který chytil jasný gól. Ještě je škoda, že jsme na konci měli dva tři brejky, které jsme nedokázali vyřešit. Jsme ale strašně moc rádi za vítězství. Každopádně hráči se vydali, drtivá většina z nich šla na krev, tak by to mělo být,“ chválil kouč rezervy Plzně své svěřence.

„Myslím si, že jsme odehráli velmi dobrý první poločas, kdy jsme byli častěji na míči a šli zaslouženě do vedení. Škoda několika situací, které ve finále nevyřešíme, že dáme špatný centr, nebo se nezklidníme při střele. Nicméně si myslím, že první poločas byl velmi dobrý,“ hodnotil první půli trenér Plzně Josef Parlásek.

Duel s Povltavskou FA rozhodla jediná branka, kterou zaznamenal v první půli domácí Adam Vrba. Robert Aubrecht našel parádním centrem z levé strany nabíhajícího plzeňského útočníka, který hlavou uklidil balon do sítě. Pro Adama Vrbu to byl již pátý zásah v sezoně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.