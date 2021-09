„To pak samozřejmě zkušenější soupeř trestá. Naše mužstvo je mladé a nezkušené. Projeví se to nezdary ve hře, třeba když dostaneme gól ze standardky. Na hřišti chybí lídr, ať už mluvením, organizací hry či výkonem, který by strhl mužstvo. Neprohráli jsme, ale chtěli jsme určitě vyhrát,“ bylo znát zklamání ve slovech kouče plzeňského B týmu.

Zápas tak skončil remízou 2:2. „Měli jsme vynikající vstup do utkání. Brzy jsme vstřelili dva góly, nicméně se nám nedařilo pokračovat v aktivní hře, abychom soupeře dodělali třetím gólem. Místo toho jsme začali vymýšlet věci, které v naší hře nechceme. V průběhu utkání se objevilo na naší straně strašně individuálních nepřesností,“ vysvětloval trenér Plzně Josef Parlásek.

Lepší vstup do zápasu si rezerva plzeňské Viktorie jen stěží mohla vysnít. Mladý plzeňský B tým vedl po čtyřech minutách hry 2:0 nad Královým Dvorem.

