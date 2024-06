Šéf fotbalového FK Robstav, kterému FAČR sebral licenci na ČFL a vrátil ji po pěti letech zpátky na TJ Přeštice, v obsáhlém vyjádření potvrdil, že se hodlá bránit soudní cestou. Celá kauza bude mít nejspíš ještě dohru, druhá strana bude jednat ve čtvrtek večer.

Fotbalisté FK Robstav hráli naposledy v Přešticích, ale nebyla to jejich úplná derniéra? | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Středeční rozhodnutí nás nemile překvapilo a myslíme si, že je v rozporu s předpisy FAČR i se zákony ČR,“ uvedl Radek Kozák, šéf FK Robstav, hned v úvodu obsáhlého vyjádření, které má Deník celé k dispozici a nejdůležitější pasáže z něho vybírá.

Potvrdil také, že se hodlá bránit soudní cestou. „V současné době celou situaci analyzují tři týmy právníku, mimo jiné renomovaný pan Mgr. Zbořil s firmou ARROWS. Společně se pak rozhodneme, kolika právními cestami půjdeme. U soudu se bránit musím i kvůli finančnímu úřadu, protože jsem povinen ochránit svoje firmy i investice a bránit jejich znehodnocení,“ stojí dále v prohlášení FK Robstav.

Především jde podle něho o nečekaný útok od statutarních zástupců TJ Přestice. „Hlavně pana Knopfa,“ upřesňuje. „Nedodrželi dohody a žádají po FAČR licenci na ČFL, jejíž vybojování stálo velké finanční investice firmy ROBSTAV k. s. a hlavně klubu FK Robstav. Tímto jednáním nám způsobili škodu přes 24 milionů korun. Na FAČR poslali jen smlouvu z roku 2019, kterou sami v dubnu 2020 řádně vypověděli a další smlouvy – ústní, pak písemnou – úplně zatajili. Jsem připraven je zveřenit. TJ Přeštice možná díky tomu neoprávněně čerpali dotaci na mládež…,“ popisuje dále Radek Kozák s vysvětlením, že roční rozpočet jeho týmu na ČFL se pohyboval mezi šesti až osmi miliony korun.

Robstav přišel o licenci na fotbalovou třetí ligu, mají ji zpátky Přeštice

„Případným přihlášením divize vědomě způsobují škody, což si myslím, že statutární zástupci TJ Přeštice ani nedomysleli. Financování divize v Přešticích bylo od mého nástupu vždy závislé na penězích Robstavu. Pokud se tedy nezměnila situace a nebudou ji platit z dotací na mládež či z peněz od města Přeštice. Nad tím by se měli příslušní představitelé zamyslet,“ píše dále majitel FK Robstav.

Jenže VV FAČR se na středečním jednání jasně vyslovil pro převod práv z FK ROBSTAV na TJ Přeštice a to s účinností od 1. července 2024. „Smlouva o převodu práv z Přeštic na Robstav zněla na pět let, vyprší 30. června, a protože jsme žádnou jinou neobdrželi, logicky se vše vrací do původního stavu," vysvětloval Martin Drobný, předseda Řídící komise FAČR pro Čechy s tím, že klub TJ Přeštice se v řádném termínu přihlásil do divize. Tedy do soutěže, v níž působil před převodem licence na FK Robstav.

Ten se teď nechce jen tak vzdát. Hodlá dál pokračovat ve fotbale, má podle svého šéfa připravené minimálně dvě varianty.

„Dosud jsem nechtěl případ medializovat a snažil jsem domluvit, ale teď se musím opravdu bránit. Jsem připravený poskytnout i další zajímavé informace za sedm let účinkování v Přešticích,“ je v prohlášení závěrem.

Výbor fotbalového oddílu TJ Přeštice se situací bude zaobírat na čtvrtečním jednání.