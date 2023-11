/FORTUNA ČFL, skupina A/ Pětkrát za sebou nedokázali zvítězit, ale na druhou stranu čtyřikrát z posledních pěti třetiligových soubojů neprohráli. Fotbalisté FK Robstav pokračují i nadále v sérii remízových výsledků, když v sobotním utkání předposledního kola podzimní části áčkové skupiny FORTUNA ČFL s béčkem Dukly Praha doma hráli smírně 2:2.

Fotbalisté FK Robstav (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) remizovali ve 14. kole FORTUNA ČFL s béčkem Dukly Praha 2:2. | Foto: Jindřich Schovanec

Dělba bodů je pro trenéra Stanislava Purkarta ztrátou, neboť jeho tým proti Pražanům vedl už o dvě branky. „Zklamání," posteskl si třiapadesátiletý trenér Robstavu. „Velmi slušně jsme začali, dali dva krásné góly, v prvním poločase jsme hráli dobře, ale těsně před přestávkou jsme inkasovali kontaktní branku," popisoval první dějství zajímavého souboje s celkem z hlavního města. „První dvacet minut druhé půle jsme hráli opět výborně, měli jsme tam nějaké nadějné příležitosti, ale třetí gól jsme bohužel nepřidali, naopak sami poté po standardní situaci dostali druhou branku," pokrčil zkušený kouč rameny.

Velké výkyvy v pasážích jednotlivých zápasů přisuzuje špatnému rozpoložení v hlavě hráčů Robstavu. „Když vedeme o dvě branky, najednou se zbytečně začneme bát o výsledek, zalezeme a tak trochu čekáme na popravu. Naopak když ztrácíme třeba dva góly, spadne to z nás a hrajeme to, na co momentálně máme, co umíme," narážel například na předchozí souboj s béčkem Viktorie Plzeň, nebo duel v Karlových Varech, kde Robstav musel dotahovat, a nakonec získal alespoň bod. „Je to v hlavě, psychickém rozpoložení. Moc tomu nepomáhá ani to, že výsledky nejsou takové, jaké bychom si přáli," poznamenal.

Trenér Robstavu Stanislav Purkart.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Je tedy jasné, že Robstav bude hrát na jaře (minimálně na jeho začátku) o záchranu. Svoje šance by však značně zvýšil, kdyby v derniéře podzimu uspěl v Praze na Motorletu. Tento zápas je na programu příští sobotu od 10.15 hodin.

FK Robstav - FK Dukla Praha B 2:2

Poločas: 2:1. Branky: 7. a 37. Štursa - 42. a 69. Lehký. Rozhodčí: Hányš - Šmat, Melničuk. ŽK: 2:1 (46. Musa, 73. Tvaroh - 71. Atsuta). Diváci: 100. Sestava FK Robstav: Hrabačka - Tvaroh, Chocholoušek, Brabec (70. Zemna), Havel, Štursa (79. Černý), Petr (86. Kraml), Rossmann, Rádl, Musa, Šulc. Trenér: Stanislav Purkart. Sestava FK Dukla Praha B: Gothard - Krejčí, Krenciv, Hrubeš (67. Grunnet), Lehký (90+3. Nikl), Magdi (86. Bačinský), Zapletal (67. Atsuta), Kocman, Ulman (46. Hübl), Fojt, Hudec. Trenér: Aleš Majer.

