Minule prohráli s béčkem prvoligových Bohemians, i když nebyli herně horším týmem. Ve druhém jarním kole áčkové skupiny FORTUNA ČFL už ale fotbalisté FK Robstav uspěli. Byť tentokrát měli pořádnou porci štěstí. Družina trenéra Stanislava Purkarta zdolala na stadionu v Přešticích Písek těsně 2:1, rozhodující branku přitom vstřelila až v 90. minutě.

Fotbalisté FK Robstav (na archivním snímku z minulého utkání proti béčku Bohemians 1905 B) porazili v Přešticích jihočeský Písek těsně 2:1. | Foto: Deník/Martin Mangl

Stovka diváků v areálu TJ Přeštice čekala na úvodní branku téměř hodinu. V 59. minutě se ale prosadil třiadvacetiletý domácí útočník Ondřej Štursa, který poslal Robstav do vedení. Jihočeši ovšem bleskově vyrovnali, o pět minut později vstřelil gól Martin Voráček. Když už to vypadalo, že si oba týmy body rozdělí, udeřili domácí podruhé. Konkrétně střídající Ibrahima Ndiape Sow, který v 90. minutě rozhodl o cenné a velice důležité výhře Robstavu.

„Když dáte gól v poslední minutě, je to štěstí, ale musím říct, že my jsme si vyhrát zasloužili. Zejména v prvním poločase jsme byli lepším týmem, kdy jsme byli aktivnější, více na balonu a vytvořili si několik šancí, které jsme bohužel nedotáhli do konce," sdělil trenér fotbalistů FK Robstav Stanislav Purkart.

Trenér FK Robstav Stanislav Purkart.Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Cítili jsme, že máme navrch, v úvodu druhého poločasu pokračovali v dobrém výkonu a ujali se vedení. Bohužel pak jsme soupeři nabídli ve vápně hodně prostoru a bylo vyrovnáno. Následně se hrálo nahoru a dolů, oba týmy chtěly vyhrát, ale k nám se v závěru přiklonilo štěstí. Celkově ale naše vítězství bylo zasloužené," dodal kouč. Robstav se díky výhře alespoň trošku odpoutal ze sestupových pozic, ale potřebuje další body. Ideálně všechny tři už z příštího utkání ze hřiště FC Táborsko akademie, které na podzim ve Stodu zdolal 4:2.

FK Robstav - FC Písek 2:1

Poločas: 0:0. Branky: 59. Štursa, 90. Sow - 64. Voráček. Rozhodčí: Coufal - Hoch, Makovec. ŽK: 2:4 (74. Kraml, 78. Rádl - 16. Běloušek, 45. Bartizal, 61. Belej, 88. Novák). Diváci: 100. Hřiště: TJ Přeštice, tráva. Sestava FK Robstav: Hinterholzinger – Havel, Heger, Kraml (76. Sow), Petr, Popovič (68. Brabec), Rádl, Štursa (90+2. Řezáč), Šulc, Tvaroh, Zeman (90+2. Aw). Trenér: Stanislav Purkart. Sestava FC Písek: Lerch – Arzberger (80. Pech), Baďura (80. Kašpar), Bartizal, Belej (72. Kašpírek), Běloušek, Dohnal (57. Bicenc), Koreš, Novák, Vokurka, Voráček. Trenér: Milan Nousek.

