Také třetí zápas zimní přípravy zvládli fotbalisté FK Robstav vítězně, i když tentokrát měli jasně nejsilnějšího soupeře. Druhý tým sousední skupiny B třetí ligy porazili v mrazivém sobotním dopoledni na umělé trávě v Přešticích jasně 4:0.

„V týdnu jsme se chystali na tenhle zápas a kluci odvedli dobrý výkon,“ pochvaloval si Stanislav Purkart, trenér FK Robstav, navzdory tomu, že stále ještě střídá v přípravě po poločasech vždy dvě jedenáctky.

„A ještě nějaký čas to tak bude. Zatím chceme udržet všechny kluky ve hře, aby dostali prostor ukázat, co v nich je,“ naznačil 54letý kouč, že si i nadále ponechá širší hráčský kádr.

Až od přípravy s dalším třetiligistou Baníkem Most/Souše by chtěl, aby se sestava začala rýsovat.

A to už také doufá, že mu do kádru přibudou dva zkušenější borci, které si přál už na startu přípravy.

„Na posily čekáme,“ usmál se Purkat po vítězství nad Zápy. „Jednání probíhají, nějaké náznaky jsou, ale pořád to není nic jistého,“ nechtěl ani naznačit, o jaké posty v sestavě by mělo jít.

Z nových hráčů má tak zatím k dispozici jen hráče, kteří pomohli na podzim vytáhnout Mariánské Lázně na čelo divizní skupiny A (brankář Hinterholzinger, do pole pak Dvořák, Šimek, Brož, Rezáč, Španěl Diego, Hošek)

Dobře se jeví mladík Matyáš Jánský, jenž skóroval teď i v premiéře proti Klatovům. Jenže studuje vysokou školu v Praze, kde také hostoval v SK Újezd. „Uvidíme, jak to bude dál, ale kvůli studiu to je složitější. Zatím to vypadá, že spíš preferuje zůstat někde v Praze,“ zamýšlel se kouč FK Robstav a ještě se vrátil k utkání se Zápy, pro které to byla zimní premiéra.

„V první půli jsme byli lepší, nenechali jsme soupeře moc hrát. Zápy hrozily jen z brejků, měly tam jednu větší šanci. Ale my jsme dobře kombinovali, vytvářeli jsme si šance, měli jsme utkání pod kontrolou,“ pochvaloval si Purkart, i když jeho tým vstřelil jen jednu branku.

Další tři přidal Robstav po přestávce, kdy už se hra přelévala častěji z jedné strany na druhou. „Bylo to takové nahoru dolů. Oba mančafty hru otevřely,“ potvrdil kouč. „My jsme měli větší kvalitu v útočné fázi,“ potěšilo ho.

Kromě mladíka Jánského se mezi střelce zapsali senegalský útočník Sow, Kraml a Štursa. „I když je to jen příprava, výsledek je pro nás dobrý,“ zopakoval Purkart.

Na následující týden, který vyvrcholí opět v sobotu dopoledne přípravným zápasem s divizní Olympií Březová, naordinoval svým svěřencům tvrdou dřinu.

„Minulý týden byl trochu volnější, protože jsme hráli i ve středu, ale teď v přípravě zase přitlačíme,“ potvrdil trenér Purkart na závěr povídání o zimní přípravě, která probíhá střídavě v Přešticích a v Chlumčanech.