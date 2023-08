/OHLAS/ V prvních dvou kolech těsně prohráli, navíc vypadli už v prvním kole MOL Cupu. Tři porážky o jedinou branku znamenaly nepovedený vstup do nové sezony. O víkendu ale fotbalisté FK Robstav konečně zabrali. V azylu ve Stodě svěřenci trenéra Stanislava Purkarta porazili FC Táborsko akademie 4:2, když o svém vítězství rozhodli až v závěru.

Fotbalisté FK Robstav (žlutí), archivní snímek. | Foto: Deník/Filip Nekola

Tři body se ale v sobotu po poledni nerodily vůbec lehce. Jihočeši totiž na Plzeňsku dvakrát vedli a ještě dvacet minut před koncem drželi nadějný výsledek 2:1. „Oddechli jsme si, určitě. Pro oko diváka to byl podle mě krásný zápas, pro mě už tolik ne,“ usmíval se po jeho konci trenér Robstavu.

„V prvním poločase jsme měli hru pod kontrolou, ale dostali jsme první branku, kterou jsme si dali vlastně sami. My jsme pak dobývali obranu soupeře, který bránil v deseti lidech, ale moc šancí jsme si vytvořit nedokázali,“ připustil zkušený lodivod. Přesto jeho tým ještě do konce první půle vyrovnal.

„Ve druhém dějství jsme měli hru znovu pod kontrolou, ale nepohlídali jsme si hráče soupeře a dostali druhý gól,“ zlobil se kouč Purkart. Jeho tým stupňoval tlak a po zásluze v 70. minutě z penalty srovnal. A v samotném závěru pak udeřil ještě dvakrát. Čtyři minuty před koncem překlopil misky vah na stranu Robstavu David Brabec a konečnou podobu výsledku dal ve druhé minutě nastavení zkušený exligista Martin Zeman, jenž proměnil druhý nařízený pokutový kop.

Fotbalisté FK Robstav (žlutí), archivní snímek.Zdroj: Deník/Filip Nekola

„Od druhé branky, kterou jsme dostali, jsme měli velký tlak a cením si toho, že jsme byli velmi důrazní a rychlí ve vápně, z čehož pramenily dvě penalty, kdy jsme byli v souboji dřív,“ kvitoval Stanislav Purkart nasazení své družiny.

„Jsem také rád, že i přes nepříznivý výsledek jsme hráli to, co jsme si řekli a nepropadli panice. Myslím si, že jsme po zásluze zvítězili,“ doplnil k zápasu Purkart s tím, že tři body mohou mužstvu zvednout sebevědomí do dalších soubojů. Příště hraje Robstav atraktivní derby na půdě Domažlic, které v minulé sezoně vyhrály ČFL, ale Purkartův soubor proti nim urval čtyři body. „Věřím, že jsme schopni proti Jiskře bodovat i teď,“ přeje si trenér fotbalistů Robstavu.

ČFL A (3. kolo): FK ROBSTAV - FC Táborsko akademie 4:2

Poločas: 1:1. Branky: 70. a 90+2. Zeman (obě z PK, 42. Sow, 86. D. Brabec - 15. Kraml vlastní, 58. Šplíchal. Rozhodčí: Toucha - Duda, Matyš. ŽK: 3:1 (77. Zeman, 77. Sow, 90+3. Šulc - 81. Alozie). Diváci: 100. Hřiště: Stod. Sestava FK ROBSTAV: Kočí - Chocholoušek, Brabec (87. Tvaroh), Kraml (63. Černý), Havel (63. Buneš), Petr, Skála (87. Rossmann), Zeman, Musa, Sow, Šulc. Trenér: Stanislav Purkart. Sestava FC Táborsko akademie: Matoušek - Šplíchal (74. Alozie), M. Brabec, Slavík, Schindler (85. Vysušil), Schramhauser, Kopřiva, Nešický, Kalousek (74. Novák), Ede (46. Svatek), Vozihnoj. Trenér: Petr Janota.

