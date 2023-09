Fotbalisté FK Robstav potvrdili stoupající formu. Po remíze v Domažlicích (1:1) porazili v Mariánských Lázních, kde našli azyl, dalšího favorita skupiny A ČFL béčko pražské Slavie (4:0), které bylo dosud po sestupu z druhé ligy stoprocentní.

Minule v Domažlicích (1:1) seděl senegalský útočník Ibrahima Sow se zraněným kolenem jen na tribuně, ale v Mariánských Lázních už řádil na hřišti. Svému FK Robstav pomohl hattrickem k vítězství 4:0 nad béčkem pražské Slavie (4:0). Foto: Jiří Pojar | Foto: Foto: Jiří Pojar

Až dosud mladí fotbalisté slávistické rezervy po sestupu z druhé ligy soupeře v ČFL válcovali. Ze čtyř zápasů měli plný počet bodů a skóre 11:1.

Jenže v sobotním odpoledni tvrdě narazili. FK Robstav je v Mariánských Lázních, kde našel dočasný azyl, srazil v poměru 4:0.

Hattrickem se blýskl 22letý senegalský útočník Ibrahima Sow, jenž minule v Domažlicích (1:1) chyběl kvůli potížím se zraněným kolenem. Teď se vrátil ve velkém stylu.

Už po deseti minutách hry z první vážnější akce svého celku otevřel Sow skóre, když hlavou změnil směr centru.

„To nám hodně pomohlo,“ připustil Stanislav Purkart, trenér FK Robstav. „Nemuseli jsme se potom nikam hnát, mohli jsme trpělivě bránit a čekat na brejky,“ doplnil s tím, že dvě takové akce ještě Tvaroha a Brabec nevyužili.

„Ale i Slavia měla dvě šance, i když ty naše byly loženější,“ popisoval Purkart. A uznal, že vítězství se nerodilo až tak lehce, jak by mohl napovídat konečný výsledek.

Ale když brzy po přestávce exligista Martin Zeman zvyšoval na 2:0, soupeř ještě víc otevře hru a Sow to ztrestal dalšími dvěma góly v rychlém sledu po sobě (59. a 69. minuta).

„Byl vždycky tam tam, kde měl být. Svojí střeleckou pohotovostí přispěl k vítězství. Druhý gól dorazil do sítě po standardce a pak při krásném centru Zemana uklízel míč na zadní tyči,“ popisoval kouč trefy Senegalce, jenž přišel na západ Čech z Viktorie Žižkov, ve druhém poločase. Sow už má nyní na kontě pět branek.

Pak už si Robstav vítězství proti favoritovi pohlídal.

„Celý týden jsme kluky na soupeře připravovali. Věděli jsme, že jestli chceme porazit Slavii, musíme předvést maximální výkon. Soupeř se snaží o kombinační hru, tak jsme jim v tom chtěli zamezit, trošičku víc jsme se zatáhli, chtěli jsme být kompaktní a kluci to přesně splnili,“ pochvaloval si po cenné výhře trenér FK Robstav.

Věří také, že vítězství nad béčkem pražské Slavie je potvrzením rostoucí formy. I když musel po vyloučení Musy v Domažlicích (1:1) sáhnout do obranné čtveřice, souhra fungovala.

„Měli jsme tohle složení vyzkoušené,“ doplnil Purkart, proč do stoperské dvojice ke kapitánu Chocholouškovi stáhl Šulce.

„Sedlo to, výkon dozadu byl poctivý, měli jsme i mezihru a dařilo se nám i v přechodu do útoku. Když to nešlo po zisku míče rychle dopředu, snažili jsme se podržet balon nebo rozkouskovat hru. Zamezili jsme tak tomu, aby se soupeř tlačil dopředu,“ těšilo třiapadesátiletého kouče Robstavu.

Ten teď podruhé v řadě vyzve lídra skupiny A třetí ligy, v neděli se od 17 hodin představí v Hostouni.

FK Robstav - Slavia Praha B 4:0

Poločas: 1:0.

Branky: 10., 59. a 69. Sow, 49. Zeman.

Rozhodčí: Rejžek. ŽK: 1:1. Diváci: 121.

Sestava Robstavu: Hrabačka – Tvaroh, Chocholoušek, Šulc, Skála (89. Dogan) – Brabec (74. Vaněk), Havel, Petr, Buneš (74. Štursa), Zeman (89. Rádl) – Sow (71. Černý).