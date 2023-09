Fotbalisté FK Robstav si v ČFL připsali třetí porážku, tentokrát padli na hřišti poslední Králova Dvora, pro který to bylo teprve druhé vítězství v sezoně.

Bez kapitána Ondřeje Chocholouška, jenž byl v trestu za vyloučení v Hostoini, prohráli fotbalisté FK Robstav i druhý zápas. | Foto: Jiří Pojar

„Bylo to jako přes kopírák. Z naší strany tam je velká nezodpovědnost při bránění standardek,“ připomněl při hodnocení Stanislav Purkart, trenér FK Robstav, poslední domácí utkání s pražskou Admirou (1:2). Jeho tým šel v první do vedení, když ve 24. minutě proměnil Zeman penaltu, ale domácí Krátký po pěti minutách vyrovnal a vzal hostům vítr plachet.

Střelecky vyšel na prázdno i senegalský forvard Benjamin Sow.

„Zase jsme dostali gól ze standardní situace, na které jsme se v týdnu připravovali,“ nechápal kouč FK Robstav. „Ale pořád jsme měli soupeře, kde jsme chtěli. Výsledek byl nerozhodný, oni potřebovali bodovat víc než my, mohli jsme hrát v klidu,“ pokračoval Stanislav Purkart.

Ale opak byl pravdou, hosté sice nedotáhli za nerozhodného stavu dvě slibné šance a v 54. minutě opět po standardní situaci inkasovali, Králův Dvůr poslal do vedení Hradecký, ještě na jaře hráč Robstavu.

„Potom už to byla z naší strany křeč, marná snaha. Králováku stačilo dobře bránit a čekat na brejky. My jsme si tam nějaké náznaky vytvořili, ale nedotáhneme to do konce,“ popisoval trenér hostů. A po jednom z nic domácí kapitán Dvořák definitivně rozhodl.

Králův Dvůr – FK Robstav 3:1

Poločas: 1:1

Branky: 29. Krátký, 54. Hradecký, 86. Dvořák – 24. Zeman (pen.)

Rozhodčí: Hlaváček – Švorc, Hrivík. ŽK: Hradecký – Havel, Štursa, 89. Sow. Diváků: 150.

Králův Dvůr: Tetour – Čihák, Dvořák, Hradecký, Bouček, Procházka, Novák, Patrovský (83. Havránek), Kabele (89. Beňo), Krátký (70. Kraus), Fatrdle.

FK Robstav: Hrabačka – Tvaroh (77. Brabec), Musa, Šulc, Skála – Havel (64. Petr), Štursa, Vaněk (64. Černý), Buneš (77. Kraml), Zeman – Sow.