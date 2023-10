Před dvěma týdny sice rozdrtili pražský Vltavín 5:0, ale pak navzdory poměrně dlouhé přesilovce jen remizovali na hřišti Povltavské FA, a teď dokonce nebodovali vůbec. Fotbalisté FK Robstav nestačili v sobotním utkání 11. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL na rezervní výběr prvoligových Českých Budějovic, jimž na hřišti v Přešticích podlehli 1:3.

Zklamaný trenér fotbalistů Robstavu Stanislav Purkart. | Foto: Deník/Martin Mangl

„To, co jsme chtěli proti Českým Budějovicím hrát, hrál přesně náš soupeř," posteskl si malou chvíli po skončení duelu zklamaný trenér Robstavu Stanislav Purkart. Jeho tým prohrával od 11. minuty, kdy se prosadil Tomáš Hák. Jihočeši se ovšem z vedoucí branky neradovali příliš dlouho, protože o devět minut později srovnal Ondřej Štursa, třiadvacetiletá letní posila domácího mužstva.

Dynamo ale přece jen odcházelo do kabin o poznání spokojenější, než domácí. A to díky Liboru Bastlovi, kterým klasickým gólem do šatny ve 45. minutě vrátil Českým Budějovicím vedení. „To byl podle mě klíčový moment celého zápasu," poznamenal Stanislav Purkart, kouč Robstavu.

„Ve druhé půli jsme hru pochopitelně otevřeli, protože jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale třetí gól v naší síti tohle utkání definitivně rozhodl," pokrčil třiapadesátiletý lodivod rameny. „Celkově jsme nepodali vůbec dobrý výkon. Soupeř byl pohyblivější, vyhrával většinu osobních soubojů a byla na něm vidět větší chuť vyhrát," doplnil zkušený kouč Robstavu, jehož družina tak musela přijmout už šestou porážku v této sezoně České fotbalové ligy.

FK Robstav - SK Dynamo České Budějovice B 1:3

Poločas: 1:2. Branky: 20. Štursa - 11. Hák, 45. Bastl, 60. Prášek. Rozhodčí: A. Beneš - J. Beneš, Ježek. ŽK: 1:0 (71. Sow). Diváci: 150. Sestava FK Robstav: Hrabačka - Tvaroh (66. Brabec), Chocholoušek, Kraml (46. Buneš), Havel (66. Rossmann), Štursa, Skála, Zeman, Musa, Sow (75. Černý), Šulc (66. Vaněk). Trenér: Stanislav Purkart. Sestava SK Dynamo České Budějovice B: Andrew - Böhm, Šimoník (81. Pařízek), Malecha, Polanský, Hák (90+4. Němeček), Bastl (88. Bečvář), Smejkal, Kladrubský, Novák, Prášek. Trenér: Dušan Žmolík.

