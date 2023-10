Fotbalisté FK Robstav se po třech porážkách v řadě konečně dočkali v ČFL vítězství. Odnesl to Vltavín, který porazili na domácím hřišti v Přešticích vysoko 5:0.

Zkušený fotbalista Martin Zeman zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů FK Robstav nad Loko Vltavín (5:0). | Foto: Foto: Jiří Pojar

„Nebylo to tak snadné, jak by mohl napovídat výsledek. Hrál se bojovný, taktický fotbal s maximálním nasazením. Dlouho to bylo vyrovnané, bylo to hodně o první brance,“ popisoval při hodnocení zápasu Stanislav Purkart, trenér FK Robstav. A to se tentokrát povedlo jeho celku, když se po půlhodině střelecky prosadil Ondřej Štursa. Byl to jeho první gól po příchodu z rakouského Siegendorfu.

„A možná ještě důležitější bylo, že jsme tentokrát neinkasovali vyrovnávací gól. Naopak jsme vedení do přestávky ještě potvrdili druhou brankou,“ usmál se 53letý kouč třetiligového Robstavu, který potřeboval po třech předchozích porážkách naplno bodovat.

Pět minut před poločasovou přestávkou se trefil Kraml a odpor Vltavína pak definitivně zlomil třetí gól Bohumila Havla v 58. minutě, v závěru se potom ještě dvakrát prosadil exligista Zeman.

„Celý týden jsme se připravovali. Věděli jsme, že už potřebujeme vyhrát,“ říkal Stanislav Purkart, který udělal několik změn v sestavě a vyplatilo se to. „Musím ocenit všechny kluky, odvedli poctivý výkon. A ti, co vypadli ze sestavy, musí si svoje místo zpátky vybojovali,“ doplnil kouč Robstavu.

FK Robstav – Loko Vltavín 5:0

Poločas: 2:0

Branky: 30. Štursa, 40. Kraml, 58. Havel, 65. a 82. Zeman.

Rozhodčí: Melichar – Nejedlo, Zoufalý. Bez karet. Diváci: 170.

Sestava Robstavu: Hrabačka – Tvaroh, Chocholoušek, Šulc, Skála – Kraml (76. Černý), Petr, Havel (83. Rossmann), Štursa (68. Brabec), Zeman (83. Musa) – Sow (76. Buneš).