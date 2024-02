„Pro nás to byla vynikající zkouška, soupeř nás dobře prověřil. Kdyby obě mužstva proměnila všechny šance, mohlo to skončit klidně 6:6,“ zhodnotil pro web příbramského klubu utkání Roman Bednář, asistent trenéra Karla Krejčího.

„Za nás nastoupili i čtyři kluci z dorostu a zvládli to velice slušně. I když jsme prohrávali 1:3, všichni věděli, co mají dělat a podle toho to na hřišti vypadalo,“ doplnil bývalý vynikající útočník.

Spokojený byl i přes porážku také trenér domácího mužstva. „Zase jsme dostali gól po chybě hned v úvodu, čtvrt hodiny jsme se srovnávali s hrou soupeře, který byl dostatečně agresivní a rychlý, nevypustil žádný souboj. Ale ve zbytku první půle jsme byli lepší,“ pochvaloval si Stanislav Purkart, kterého však mrzí čtyři inkasované góly. Příbram totiž v závěru prvního poločasu snížila na 3:2 a po změně stran dokonce otočila na 3:4.

„To mě trochu straší, celou zimní přípravu si říkáme, že nám defenziva funguje a teď tohle… Už minule remíze 2:2, teď porážka 3:4, to musíme co nejrychleji zastavit,“ doplnil kouč FK Robstav, který čeká v sobotu po poledni další utkání s Katovicemi.

„Už nebudeme protáčet všech dvacet hráčů, musíme pomalu chytit zápasový rytmus. Všechno směřujeme k mistrákům,“ potvrdil Purkart, že sestava už se krystalizuje.