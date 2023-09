Zdá se, že putování fotbalistů FK Robstav po kraji je u konce, alespoň tedy prozatím. Návrat do Přeštic se jim však výsledkově vůbec nepovedl, i když s pražskou Admirou vedli a měli i další šance, ale nakonec padli 1:2.

Ani exligista Martin Zeman nepomohl FK Robstav k vítězství nad pražskou Admirou. | Foto: Jiří Pojar

„Jsem obrovsky zklamaný. I když jsme začali dobře, šli jsme do vedení, tak jsme přestali hrát. Kazili jsme přihrávky, chyběl nám pohyb, všechno se nám sesypalo. Nechápu proč,“ zlobil se Stanislav Purkart, trenér FK Robstav.

Jeho tým začal aktivně, během prvních dvaceti minut si vypracoval několik šancí, soupeř kolikrát odolával jen s vypětím všech sil. Až po půlhodině hry poslal stoper Musa dlouhý míč na Sowa, který ho zpracoval pro Buneše a ten tvrdou ranou otevřel skóre – 1:0.

Nová hvězda, která vtrhla do ČFL. Kdo je kanonýr Robstavu ze Senegalu?

„Jenže už v té chvíli jsme hráli špatně,“ přiznal kouč Robstavu.

Jenže z vedení se Robstav radoval jen sedm minut, ještě do přestávky hostující Burýšek po rohu vyrovnal – 1:1. A inkasovaná branka jako by vzala vítr z plachet domácích fotbalistů, nepomohla ani dvě střídání brzy po přestávce. Po další standardce poslal Admiru dokonce Horák do vedení – 1:2.

Mladý gólman Robstavu vychytal remízu na hřišti favorizovaných Domažlic

„Ten gól už dlouho předtím visel ve vzduchu. Modlil jsem se, aby nepadl, ale stejně jsme inkasovali. Oba góly jsme dostali po standardkách, to není normální,“ kroutil hlavou Purkart. „Když se do podobné šance dostaneme my, neproměníme ji. Je tam malý důraz před oběma brankami,“ doplnil.

Robstav si potom opět vynutil tlak, ale zahazoval šance a hosté odolali. Když už byl jejich brankář Keller překonán, zastavil míč na cestě do sítě kolega z defenzivy.

„Měli jsme tam dvě tutovky, ale nejsme schopní je proměnit. Jsou tady hráči, kteří jsou v tréninku uražení, že nehrajou. Pak přijdou na hřiště a není to ono, co tedy chtějí,“ nešetřil Purkart kritikou. „Rozdáváme body jak na běžícím pásu. Kdo se potřebuje chytit, tak přijede sem,“ říkal s tím, že alespoň návrat do Přeštic mu udělal radost.

„Je to klidnější, nemusíme se pořád někam stěhovat, trénujeme tady. Čekal jsem, že i kluci budou mít chuť, ale tu jsem tam dneska neviděl,“ dodal nazlobený kouč Robstavu.

FK Robstav – Admira Praha 1:2

Poločas: 1:1.

Branky: 32. Buneš – 39. Burýšek, 69. Horák.

Rozhodčí: Šmat – Melinčuk, Talpaš. ŽK: 0:2. Diváků: 180.

Robstav: Hrabačka – Tvaroh, Musa, Šulc, Skála (72. Kraml) – Brabec (55. Rossmann), Havel (46. Štursa), Petr (88. Dogan), Buneš (72. Černý), Zeman – Sow.

Admira: Keller – Herc, Fric, Burýšek (74. Záruba), Čácha (88. Lauko), Douděra, Čížek, Zahálka, Šiler (84. Martinic), Horák, Koutecký (88. Kunc).