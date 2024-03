Ani ve čtvrtém vzájemném zápase v ČFL fotbalisté FK Robstav s favorizovanou Jiskrou Domažlice neprohráli. Tentokrát na „domácím“ hřišti v Přešticích brali bod za bezbrankovou remízou, s níž ale podle vývoje zápasu byli nejspíš spokojení i hosté z Chodska.

Třetiligové derby mezi FK Robstav a Jiskrou Domažlice (0:0) sledovala v Přešticích slušná divácká návštěva. | Foto: Jindřich Schovanec

„Nějaké šance jsme tam měli, ale jinak to byl spíš boj. V první půli byl silný vítr a i díky němu nás Robstav zatlačil do defenzivy. Po přestávce jsme zase neproměňovali,“ zhodnotil utkání domažlický trenér Pavel Horváth

„Remíza je zasloužená. My jsme ztratili, musíme bojovat dál,“ nevěšel hlavu kouč Jiskry, která poprvé na jaře nezvítězila. „Je nám jasné, že každý zápas nebudeme vyhrávat 4:0. Proti Robstavu to bylo o jednom gólu, který jsme nedali, ale neprosadil se ani soupeř,“ doplnil domažlický trenér Horváth a litoval nepovedené dorážky Teršla v závěru zápasu.

Zdroj: Youtube

Šance měl i domácí Robstav, zejména v prvních pětačtyřiceti minutách.

„V první půli jsme hráli dobře, měli jsme navrch, i když nás soupeř nepouštěl moc do šancí. Domažlice se prezentovaly jen dlouhými balony za obranu, s nimiž jsme si porazili,“ viděl první poločas Stanislav Purkart, kouč FK Robstav

„Po přestávce se karta obrátila, nás dvakrát podržel brankář Hinterholzinger,“ pochválil gólmana svého svého celku. Proto také prostřídal sestavu a Robstav se z tlaku vymanil.

„Pak jsme tam měli dva brejky. Kdybychom je lépe vyřešili, mohli jsme možná zápas strhnout na svoji stranu,“ litoval Purkart, ale i on považoval remízu za spravedlivou a bod proti jednomu z favoritů bral. I přesto, že viděl ruku soupeře. „Ale rozhodčí na to měl jiný názor, taky jsme si to vyříkali,“ trpce se usmál Purkart.

FK Robstav – Jiskra Domažlice 0:0

Rozhodčí: Orel – Hlaváček, Polena. ŽK: Kraml, Sow – Rychnovský. Diváků: 320.

Robstav: Hinterholziger – Tvaroh, Šulc, Heger, Rádl – Popovič (64. Brabec), Petr, Havel (86. Řezáč), Zeman (86. Aw) – Štursa (73. Kraml), Vandas (64. Sow).

Jiskra: Čerepko – Fedak, Čihák, Teršl, Rychnovský- Vais, Mužík, Vávra (80. Procházka), Aubrecht (58. Zajíček) – Došlý (58. Jedlička), Dvořák (80. Jahn).