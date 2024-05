Fotbalisté třetiligového FK Robstav udělali krok k záchraně v ČFL, když přivezli tři body za vítězství 3:1 na hřišti béčka českobudějovického Dynama. Tentokrát je nezlomilo ani rychlé vyrovnání soupeře.

Trenér fotbalistů FK Robstav mohl být tentokrát spokojený, jeho tým porazil béčko Českých Budějovic na jeho hřišti 3:1. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„V autobuse to žilo, zpívalo se,“ prozradil Stanislav Purkart, trenér FK Robstav, že daleká cesta na jih Čech kam se svými svěřenci vyrazil už v pátek, měla radostný konec. „Zaplaťpánbůh, že máme tuhle možnost, vyrážet v pět ráno by nebylo nic příjemného,“ pochvaloval si 54letý trenér, který mohl být tentokrát spokojený.

„Samozřejmě, že jsem, musím kluky pochválit. Bojovali, bylo vidět, že chtějí body,“ pokračoval dobře naladěný Purkart. Bodový zisk měl i jeho rukopis, protože se rozhodl pro změnu rozestavení a od první minuty poslal na hřiště tři cizince (Aw, Musa i Sow).

„Chtěli jsme Budějovice překvapit a sobě pomoct. Myslím, že se to povedlo, i když jsme se v úvodu hledali. Soupeř tam měl dvě nebezpečné situace, ale zvládli jsme to,“ pochvaloval si trenér Robstavu.

Ten udeřil už ve 13. minutě, kdy se po rohu prosadil Heger, ale rezerva Dynama brzy srovnala, když si do vlastní sítě srazil míč obránce Tvaroh, kouč hostů navíc viděl žlutou kartu. „Z mého pohledu tam byl faul na brankáře, nenechal jsem si to líbil,“ mohl už se po vítězném zápase usmívat Purkart. Ale v té chvíli mu nebylo dobře po těle.

„Nevím proč, ale tentokrát jsem věřil, že nás to vyrovnání nezlomí,“ doplnil. Ve zbytku první půle jeho svěřenci kontrolovali jsme hru. Odměnou byl ve 36. minutě druhý gól Štursy po krásné akci – 2:1.

Štursa vede tabulku střelců třetí ligy, ale vyměnil by to za body pro Robstav

Po přestávce už se hosté spíš soustředili, aby vítězství uhájili. „Ve druhé půli jsme trošku couvli, chtěli jsme pozorně bránit a chodit do rychlých brejků. Celkem se nám to dařilo. Jen škoda, že jsme třetí gól nepřidali dřív. Několik možností jsme měli vyřešit lépe. Ale na druhou stranu soupeř se do nás těžko dostával,“ dodal Purkart. Dynamo tak definitivně zlomil až třetí gól střídajícího Tolna v nastaveném čase.

Dynamo Č. Budějovice B – FK Robstav 1:3

Poločas: 1:2

Branky: 16. Tvaroh (vlastní) – 13. Heger, 36. Štursa, 90+2. Tolno

Rozhodčí: Matějček. ŽK: Šimoník – Purkart (trenér), Rádl. Diváků: 100.

Sestava Robstavu: Hinterholzinger – Tvaroh, Heger, Musa, Šulc, Aw – Rádl (76. Popovič), Štursa (76. Řezáč), Petr, Zeman (88. Tolno) – Sow.