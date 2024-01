„Nastoupil na levém beku, něco ukázal. Nějaký čas si ho necháme na zkoušku,“ řekl na jeho adresu Stanislav Purkart, trenér FK Robstav. Aw, který si v roce 2017 zahrál za africký Senegal i na světovém šampionátu do dvaceti let, naposledy oblékal dres lucemburského Attert Bissen, ale od ledna je volným hráčem a teď se zkusí prosadit v třetiligovém Robstavu.

„Uvidíme, jak to s ním bude. V každém případě má za sebou zajímavou kariéru,“ prohlásil o novém hráči 54letý kouč FK Robstav. Mladý Senegalec se vydal před sedmi lety do Evropy, nejprve oblékal dres belgického Eupenu, z něhož hostoval do Roeselare. Působil i ve Francii v Bézires a v portugalském Gil Vicente.

Ale zpátky k utkání proti Březové. Po dvou gólech dali Zeman s Brabcem, trefil sei jiný senegalský hráč Sow. „Ale s výkonem nejsem úplně spokojený. Nebylo to tak poctivě odpracované jako předchozí zápasy, v nichž se kluci rvali o místo v sestavě správným způsobem. Až příliš jsme spoléhali na to, že máme větší kvalitu než soupeř,“ postěžoval si Purkart.

„Scházela mně větší agresivita, nechávali jsme soupeři až příliš prostoru. Z naší strany to byl pohodový fotbal,“ pojmenoval trenér FK Robstav největší nedostatky. V přípravě zůstává jeho tým neporažený, ale teprve teď přijdou zápasy s těžšími soupeři – Most/Souš, Příbram a Velvary.

