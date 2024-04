Po pěti zápasech vyšli bodově naprázdno fotbalisté rezervy plzeňské Viktorie, kteří nestačili na Králův Dvůr 1:3. O výsledku utkání rozhodla první desetiminutovka, kdy domácí vstřelili dvě branky. Západočechům nepomohla ke zvratu v utkání ani dlouhá přesilovka po vyloučení Kabeleho.

Daniel Černý přeloboval z půlky hřiště plzeňského gólmana | Video: tvcom.cz

Hororový vstup do zápasu prožili Západočeši. Po dvou minutách hry se do vápna snášel vysoký balon, který gólman Daněk špatně odhadl. Míč se po odrazu dostal za jeho záda a Bouček už jen lehce doklepl balon do sítě. O chvíli později byl navíc po rychlém brejku Daniel Černý důraznější v malém vápně a domácí vedli už o dvě branky.

Situaci Královu Dvoru ztížilo vyloučení Jiřího Kabeleho, jenž po souboji neudržel nervy a za oplácení obdržel červenou kartu. Viktoriáni ale nabídnutou dlouhou výhodu nevyužili. Navíc inkasovali ještě jednou. Husarský kousek předvedl Daniel Černý. Útočník Středočechů se odhodlal ke střele zpoza půlicí lajny a jeho projektil skončil až za zády Daňka, který byl příliš venku ze své branky.

Snížení Plzeňanů, kteří měli v některých momentech až drtivý tlak, přišlo příliš pozdě. Adam Štauber se trefil na konečných 1:3 těsně před koncem druhého poločasu.

„Rozhodla první minuta zápasu, kdy náš gólman nezvládl udržet při souboji balon a soupeř ho dorazil do branky. To byl hodně laciný gól. Pak přišla další chyba, tentokrát obránce, a bylo to už hodně těžké. Soupeř sice hrál dlouho v deseti, ale zalezl a my jsme se tam těžko dostávali. K tomu navíc přišla branka z půlky hřiště. Všechny góly tak byly hodně laciné. Měli jsme územní převahu, k tomu i nějaké závary a střely, ale gól naděje přišel až příliš pozdě,“ řekl kouč béčka Viktorie Josef Parlásek.

Králův Dvůr - Viktoria Plzeň B 3:1

Poločas: 2:0. Branky: 2. Bouček, 9. a 52. Černý – 88. Štauber. Rozhodčí: Hlaváček – Severýn, Baum. ŽK: Jinoch – Vach, Alili, Fišer. ČK: 37. Kabele (KRD). Diváci: 140.

Sestava Viktorie B: Daněk – Fišer, Zarzycký (18. Vacek), Deml, Doubek, Krůta (74. Planeta), Vach, Novák (46. Falout), Alili, Nováček (74. Štauber), Lörincz (46. Vrba).

