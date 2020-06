Západočeši i s několika posilami z A týmu prohráli se Slavií B 2:5. Nový trenér Pražanů Marek Jarolím má tak za sebou úspěšnou premiéru. Někdejší fotbalista Slavie, Plzně a Jablonce vystřídal na lavičce Martina Hyského.

Ze začátku to přesto nevypadalo na to, že by měli viktoriáni odjet domů s prázdnou. Po čtvrt hodině hry se po centru z pravé strany opřel do balonu Herc, jenž poslal Plzeň do vedení.

Následně však slavisté převzali otěže zápasu pevně do svých rukou. Do konce prvního poločasu překonali Sváčka postupně Felipe, Tijani a Dorley. Po pauze vykřesal naději pro Plzeňany Hezoučký, ale následně pálili ostrými již jen hráči Slavie.

„Byl to kvalitní zápas. Obě mužstva měla hráče z áčka. Výsledkově se nám ale utkání nevydařilo. Bohužel jsme třikrát inkasovali po standardních situacích. Prohráli jsme, jednou to přijít muselo. Zase ale díky tomu víme, na čem musíme zapracovat,“ řekl po utkání trenér Viktorie Plzeň B Pavel Fořt.

Slavia Praha B - Viktoria Plzeň B 5:2

Poločas: 3:1. Branky: 21. z PK Felipe, 31. Tijani, 34. Dorley, 56. Sima. 87. Douděra – 15. Herc, 52. Hezoučký.

Sestava Plzně: Sváček – Koželuh (82. Řezáč), Kaša, Gabriel, Halász – Herc, Díaz (62. B. Havel), Káčer (78. Ruda) – Hezoučký (87. Fišer), Kepl (46. Vrba), Václavík (62. Míka).