Plzeňský Pospíšil sice brzy srovnal po rohovém kopu, ale od té doby vládli na hřišti výhradně hosté.Trenér rezervy Viktorie tak nemohl být po konci zápasu příliš spokojený. „V defenzívě jsme předvedli tristní výkon. Nemůžeme dostávat v zápase pět branek. Trápí nás to celou přípravu a musíme na tom zapracovat. Utkali jsme se sice s asi dosud nejtěžším soupeřem, ale to nás vůbec neomlouvá. Právě takové zápasy chceme hrát a nejvíce nás prověří,“ je si vědom Josef Parlásek.

Toho zároveň mrzely neproměněné příležitosti. „Na šance to bylo v utkání i vyrovnané. Měli jsme příležitosti na to, abychom vstřelili také pět branek, ale v koncovce jsme nebyli tak efektivní jako Jablonec. Nevybavuji si, že by hosté měli další šance než ty, z nichž vstřelili branky,“ vysvětloval plzeňský lodivod.

Plzeň B – Jablonec B 2:5

Poločas: 1:4. Branky: Pospíšil, Aubrecht – Kinčl, Smejkal, Ikaunieks, vlastní, Daníček. Sestava Plzně: Mrózek – Šimek, Macák, Vacek, Žilák – Kodýdek, Gaszczyk, Pospíšil – Krůta, Jedlička, Kronus.Náhradníci: Daněk – Aubrecht, Holík, Kolerus, Vrba, Pešek.

