Rezerva Plzně tentokrát sice neměla k dispozici žádného hráče z áčka, i tak ale mladí viktoriáni vstoupili do zápasu aktivněji než Pražané. Po čtvrt hodině hry poprvé prověřil domácího gólmana Benadu plzeňský Krůta. Jeho štiplavou střelu vyrazil domácí brankář s vypětím všech sil na rohový kop.



Následně měli hosté ještě výraznější možnost. Míč směřující do malého vápna jeden z Plzeňanů poslal ve skluzu jen vedle tyče. Gólový moment si Viktoria schovala těsně před odchodem do kabin. Po rychlém brejku přiletěl centr do vápna, kde ho Alexander Sojka umístil mezi tři tyče.

Po změně stran viktoriáni mírně polevili z tempa a málem toho litovali. Hosty však podržel gólman Mrózek, jenž zlikvidoval gólovou hlavičku soupeře. Definitivní jistotu dal Viktorii až Čihák, jenž přidal druhý gól.

„Do zápasu jsme vstoupili výborně, byli jsme lepší a vypracovali jsme si i několik gólových šancí. Bohužel nás ale provázela, stejně jako v předchozích zápasech, chabá koncovka. Po pauze už to takové nebylo. Důležité bylo, že nás podržel gólman Mrózek, který vychytal tutovku soupeře. Pak nás uklidnil druhý gól. Jsme rádi, že jsme zvítězili. Kluky musím pochválit za první poločas, kdy hráli opravdu dobře,“ řekl po zápase trenér béčka Viktorie Josef Parlásek.

Další utkání odehraje Plzeň v neděli od 10.30 v Luční ulici, kde přivítá Příbram B.

Povltavská FA - Viktoria B 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 44. Sojka, 71. Čihák. Rozhodčí: Nedvěd – Rouček, Flade. ŽK: 7:1. Diváci: 128.

Sestava Plzně: Mrózek – Alexandr, Fišer, Gaszczyk, Kodýtek (63. Kronus, Krůta (84. Šimek), Kříž (63. Kolerus), Pešek, Sojka, Vach (84. Pospíšil), Žilák. Trenér: Josef Parlásek.

