První část nabídla vyrovnanou podívanou, v níž neměli gólmani příliš práce. Benešovský brankář Víšek se však musel vytáhnout proti nečekaně zakroucenému centru, jenž se snášel pod jeho břevno.

Západočeši se ujali vedení po půl hodině hry, když se po rychlé akci prosadil Pavel Gaszcyk. Plzeňský útočník se v pravý čas uvolnil mezi beky, dostal přesnou přihrávku na hranici ofsajdu a z vápna propálil gólmana Víška. Domácí marně nacházeli recept na plzeňskou obranu a už to vypadalo, že viktoriáni uhájí těsně vedení.

S blížícím se koncem duelu ale benešovský tlak sílil a Středočeši se nakonec dočkali srovnání. Po několika přesných přihrávkách na pravé straně se k centru dostal střídající Tomek. Přízemní pas mířil do malého vápna, kde skákající balon brankář Mrózek vyrazil pouze ke zcela volnému Pavlu Srbovi, který z pravé strany uklidil z voleje míč do poloprázdné branky.

„Zasloužená remíza, byť nás hrozně moc mrzí inkasovaný gól před koncem utkání. Nevyšel nám začátek, nicméně zhruba od poloviny prvního poločasu se naše hra zlepšila. Šli jsme do vedení, ale bohužel v závěru jsme se nechali zatlačit a soupeř vyrovnal. Bod bereme, ale gól v závěru nás mrzí“ hodnotil duel trenér rezervy Plzně Josef Parlásek, jenž dával před zápasem sestavu horko těžko dohromady.

„Chybí nám důležití hráči, někteří jsou na reprezentaci. Přesto to kluci, kteří nastoupili, odmakali. Týmový výkon byl ucelený. K tomu, abychom byli úspěšní, nám chybí uprostřed hřiště či v útoku hráč, který do hry vnese klid, vezme to sám na sebe, vytvoří přečíslení a ideálně dá i gól,“ vysvětloval plzeňský kouč.

Další těžký zápas čeká rezervu Viktorie v neděli, kdy se utkání od 10.30 v Luční ulici s Pískem, jenž se nachází na druhém místě.

Benešov - Viktoria Plzeň B 1:1

Poločas: 0:1. Branky: 87. Srb – 32. Gaszcyk.

Sestava Plzně: Mrózek – Vacek (31. T. Keltyčka), Čihák, Fišer, Šimek – Kolerus, Pešek, Gaszczyk (79. Krůta) – Kodýdek (79. Aubrecht), Prokop (85. Janča), Krátký (85. Kule). Trenér: Josef Parlásek. ŽK: Kulhavý, Filip – Kodýdek, Rozhodčí: Tupý – Tesař, Vychodil. Diváci: 110.