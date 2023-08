Fotbalisté B týmu plzeňské Viktorie vstoupili úspěšně do nové sezony. Svěřenci Josefa Parláska sice brzy prohrávali s Motorletem, následně ale zabrali,a ve zbytku zápasu přetočili skóre na svoji stranu.

FC Viktoria Plzeň B (červenomodří), archivní snímek. | Foto: FCVP

Úvod utkání Plzeňanům vůbec nevyšel. Po rychlém kontru Pražanů se odrazil balon ve vápně na nabíhajícího Žížalu, jehož pumelice šla mimo dosah gólmana Baiera.

Domácí byli však od začátku aktivnější a brzy byli odměněni vyrovnáním. I obraně Motorletu se nepovedlo odklidit míč v šestnáctce do bezpečí, k němu se tak dostal Šimon Planeta, jehož rána s pomocí břevna skončila v síti.



Do přestávky se navíc povedlo viktoriánům dokonat obrat. Dlouhý balon za obranu si našel Adam Vrba, který se vyhnul lehce gólmanovi soupeře, jenž nevyběhl zrovna přesvědčivě, a lehce doklepl míč do prázdné branky.

Definitivní razítko na vítězství Plzně dal ve druhé půli střídající Štauber. Domácí mladík strávil na hrací ploše jen dvě minuty a už byl na konci pěkné kombinace, když z pravé strany vápna uklidil míč lehce za záda Mihálka.



Závěr zápasu si Viktoria B už v poklidu pohlídala. „Bylo to první utkání, kde se vítězství vždycky počítá. Představoval bych si ale, že budeme ve hře kvalitnější a dominantnější. Může v tom ale hrát roli, že je to právě ten první zápas, hráči tak byli asi trošku nervózní. V pondělí si to každopádně zhodnotíme, zároveň ale víme, že máme na čem pracovat,“ řekl po zápase trenér Viktorie B Josef Parlásek.

Viktoria B - Motorlet 3:1

Poločas: 2:1. Branky: 26. Planeta, 37. Vrba, 74. Štauber – 7. Žížala. Rozhodčí: Rejžek – Toucha, Matyš. ŽK: Deml, Štauber – Ani. Diváci: 112.

Sestava Viktorie B: Baier – Doubek, Fišer, Gabriel, Vacek (86. Vach) – Deml, Falout, Kodýdek (46. Lörincz) – Hašek (66. Krůta), Vrba (72. Štauber), Planeta (72. Nováček). Trenér: Parlásek.

