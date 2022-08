To byla jízda. Přeštice nasázely Písku sedm gólů, pětkrát se trefil šutér Černý

Dlouho poté sice vzdorovali, ale v 86. minutě kapitulovali. Admira pak v nastavení své vítězství ještě pečetila. „Do 35. minuty jsme hráli velmi dobře, dali jsme brzký gól a měli jsme i další tři šance, které rozhodně měly skončit brankou. Těsně před poločasem ale přišla chyba v naší rozehrávce, kterou soupeř potrestal,“ posteskl si bezprostředně po skončení zápasu pro klubový web devětatřicetiletý trenér Viktorie Plzeň Josef Parlásek.

Z archivu: Fotbalisté plzeňské Viktorie prohráli na Admiře 1:3.Zdroj: FCVP/Ladislav Nussbauer

„Začátek druhé půle byl vyrovnaný, ale pak jsme šli do deseti a už to bylo těžké. Druhý inkasovaný gól byl zlomový, a ten třetí jsme dostali už do otevřené obrany, kdy jsme zkusili vysunout stopery do útoku,“ dodal zklamaný kouč.

Déšť, emoce, ale i góly. Klatovští fotbalisté vezou z nepřátelského území bod

Na truchlení ale není čas, mladíci Viktorie musí porážku hodit za hlavu a poctivě se připravit na další utkání, ve kterém v neděli do Plzně přijede Motorlet Praha. Úvodní výkop je na programu v tradičních 10.30 hodin.

Admira Praha - FC Viktoria Plzeň 3:1

Poločas: 1:1. Branky: 42. a 86. Zahálka, 90+1. Čácha – 15. Pospíšil. Rozhodčí: Pilný – Klečka, Matějka. ŽK: 2:2 (13. Čácha, 18. Herc – 59. Kaša, 63. Qose). ČK: 0:1 (63. Qose). Diváci: 220. Sestava FC Viktoria Plzeň B: Mrózek – Fišer, Qose, Pešek, Gaszczyk, Pospíšil (76. Vrba), Sojka (89. Vach), Aubrecht (67. Falout), Trusa (76. Kronus), Čihák, Kaša. Trenér: Josef Parlásek.