Skóre zápasu otevřel už v desáté minutě Mudra, na předchozí střelu ještě karlovarský gólman Vaněček zareagoval, ale před přeštickým záložníkem pak byla prázdná branka – 1:0. Za další čtyři minuty se domácí radovali podruhé, když se pohotovou ranou z pravé strany vápna trefil Popovič – 2:0.

VIDEO: Jiskra zlomila srdnatě bojující Baník parádním gólem kanonýra Zajíčka

Zbytek první půle už se dohrál bez výraznější šance, ty přišly opět až po přestávce. V 58. minutě se podruhé střelecky prosadil Popovič – 3:0. Další šance, které si domácí fotbalisté dokázali vypracovat, už Přeštice nevyužily.

„Bohužel jsme po inkasovaném gólu zbytečně znervózněli. Stalo se nám to už poněkolikáté, přestaneme si věřit a nehrajeme to, co chceme. Přitom pořád jsme vedli o dva góly,“ kroutil hlavou trenér Purkart navzdory vítězství nad Vary.

Mise splněna. Klatovští fotbalisté sestřelili Horní Břízu, Lukeš dal hattrick

Ty toho využily a po chybě gólmana Švihoříka střídající Lešťan snížil na 3:1. Stejný hráč se pak deset minut před koncem ještě jednou ocitl sám před gólmanem domácích, ale ten ho tentokrát v tutovce vychytal.

„Týmy ze špičky ČFL už by to zkušeně dohrály, pohlídaly si to. Tohle nám zatím chybí. Jako bychom se lekli vítězství, chceme bránit náskok, ale jsme daleko od hráčů, dáme soupeři prostor a pak je to těžké,“ pokračoval kouč Přeštic.

Ty přezimují minimálně se sedmnácti získanými body. „To nám dává před jarem trochu klid a ještě máme jeden zápas venku. Kdybychom vyhráli o dva zápasy víc, jsme úplně v pohodě,“ dodal trenér Purkart.

Robstav Přeštice – Slavia Karlovy Vary 3:1

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 2:0. Branky: 10. Mudra, 14. a 58. Popovič – 69. Lešťan. Rozhodčí: Lerch – Štípek, Gunitš. ŽK: Mudra, Suchý – Červený, Vaněček. Diváků: 250. Sestava Přeštic: Švihořík – Hradecký, Chocholoušek, Skála, Přibáň – Popovič (66. Štípek), Kraml (88. Havel), Suchý, Mudra (88. Vohrna), Zeman (82. Beránek) – Černý (66. Arzberger). Trenér: Stanislav Purkart.