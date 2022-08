„Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů, v tom prvním jsme se nedokázali vyrovnat s důraznou hrou domácích. Prohrávali jsme souboje, soupeř měl navrch, vstřelil branku a měl i další dvě šance, které neproměnil,“ uznal malou chvilinku po zápase i přeštický trenér Stanislav Purkart.

FOTO, VIDEO: Domažlice přehrály silné Zbuzany, rozhodly tři góly v první půli

Ale po změně stran také jeho svěřenci přidali na důrazu a rázem se hra otočila, Přeštičtí se stále častěji tlačili před branku Hostouně.

„Chtěli jsme sice hrát fotbal, ale to na malém hřišti nešlo, tak jsme taky přidali na agresivitě a najednou jsme získali převahu. Ale bylo to jen po vápno. Soupeř vedl, nikam se netlačil, pozorně bránil a my jsme nenašli recept, jak překonat jeho důslednou defenzivu,“ litoval kouč Přeštic.

FOTO, VIDEO: Slavia v laufu! Fotbalisté Karlových Varů rozdrtili domácí Písek

Ty byly přece jen v 88. minutě blízko k vyrovnání, když se po zásahu Hegera míč už snášel do branky, ale na čáře ho stihl vyhlavičkovat domácí obránce.

„Chyběl nám větší důraz kolem šestnáctky, soupeř byl vždy u míče o kousek blíž a stačil ho odkopnout. Bylo to spíš remízové utkání, ale když nedáme gól a inkasujeme, nemůže pomýšlet na body,“ dodal Purkart.

Sokol Hostouň - FK ROBSTAV Přeštice 1:0

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 1:0. Branka: 35. Vlasák. Rozhodčí: Lerch – Lafek, Štípek. ŽK: Přibáň, Vohrna, Mudra (všichni Přeštice). Diváci: 250. Sestava Přeštic: Rojík – Heger, Chocholoušek, Kraml (67. Mudra), Havel (17. Suchý), Skála, Přibáň (75. Vohrna), Popovič, Černý (67. Arzberger), Zeman, Hradecký. Trenér: Stanislav Purkart.