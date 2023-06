Vítězné loučení završilo první sezonu Robstavu Přeštice ve třetí lize. V páteční předehrávce 30. kola ČFL získali tři body za vítězství 4:1 nad rezervou pražských Bohemians 1905. Utkání se hrálo na stadionku ve Zbůchu.

Přeštice porazily Bohemians 1905 B 4:1. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Na hřišti bylo vidět, že ani jednomu z týmů už o nic nešlo. Hrál se bezstarostný fotbal, na obou stranách bylo hodně šancí. Nás v první půli několikrát podržel Ondra Bleha v bráně,“ pochválil přeštický trenér Stanislav Purkart gólmana, který začátkem června oslavil dvaadvacáté narozeniny.

Vítězství Přeštic se v azylu ve Zbůchu nerodilo lehce. Po čtvrt hodině hry je poslal do vedení nejlepší týmový střelec Daniel Černý. Pro něho to byla už 16 branka v sezoně, víc jich dal jen klokan Vladimír Zeman (22 gólů).

Jenže ještě do přestávky srovnal francouzský fotbalista v dresu hostů Shaked Wexler, takže do kabin šly oba celky za nerozhodného stavu 1:1. „V první půli se nám nedařilo pokrývat hráče soupeře,“ uznal kouč Přeštic.

Přeštický trenér Stanislav Purkart se svým asistentem Jaroslavem Kluskou.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jeho tým svého soka zlomil až v poslední půlhodině. Nejprve v 62. minutě pohotově dorazil od tyče odraženou střelu za záda brankáře Marka Kouby, syna bývalého reprezentanta Petra, střídající útočník Tomáš Arzberger. – 2:1. „To byl rozhodující moment, druhý gól nás uklidnil. Mohli jsme ze zajištěné obrany chodit do rychlých brejků a tato taktika nám vycházela,“ popisoval Purkart.

Hosté pak vrhli ve snaze alespoň vyrovnat všechny síly do útoku, ale zapomínali na zadní vrátka. V 84. minutě je potrestal po centru Martina Zemana z levé strany hlavou další ze střídající hráčů Roman Popovič a brankový účet zápasu pak uzavřel v nastaveném čase sám Zeman – 4:1. „Vždycky je příjemnější, když poslední zápas sezony vyhrajete,“ potěšilo přeštického trenéra.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Vítězstvím nad béčkem Bohemians tak Přeštičtí rozhodli, že splní troufalé předsezonní přání vedení klubu. „Máme s majitelem klubu Radkem Kozákem jako cíl jednociferné umístění,“ prohlásil po postupu do ČFL přeštický kouč.

„Chtěli jsme končit ve středu tabulky, to se nakonec povedlo, takže sezona nebyla úplně nejhorší,“ uzavřel třiapadesátiletý trenér. Cíl je tedy splněn, ale funkcionáři Robstavu už se chystají na další sezonu ve třetí lize. Mělo by to být opět v Přešticích, i když tam nemají na růžích ustláno. A už teď je jisté, že opět dojde k řadě změn. Bývalý hráč plzeňské Viktorie i pražské Sparty, levonohý záložník Martin Zeman však zůstane.

Robstav Přeštice - Bohemians Praha B 4:1

Poločas: 1:1. Branky: 14. Černý, 62. Arzberger, 84. Popovič, 90+2. Zeman – 29. Wexler. Rozhodčí: Lovětínský – Toucha, Matyš. ŽK: Bleha, Arzberger (oba Přeštice). Diváků: 226. Sestava Přeštic: Bleha – Brabec, Heger, Chocholoušek, Rádl – Rossmann (57. Arzberger), Havel (26. Popovič), Suchý, Řezáč, Zeman – Černý (74. Vohrna). Trenér: Stanislav Purkart.