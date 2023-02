Už za bezbrankového stavu šel Brabec sám na branku, ale nedal. Přesto šel pak Robstav do vedení 2:0. „První gól dal Popovič po rohu, které jsme v týdnu nacvičovali,“ potěšilo kouče Přeštic, že se to hned povedlo přenést do ostrého zápasu.

Na 2:0 pak zvyšoval exligista Zeman po krásné individuální akci Brabce. „Měli jsme tam i další šance. Soupeř měl jen jednu povedenou střelu, kterou gólman Bleha vytěsnil na roh,“ popisoval Purkart průběh prvního poločasu.

Po změně stran vyměnil v sestavě osm hráčů, ale i tak expetřínský Vohrna zvyšoval opět po rohu na 3:0. Potom se nad Přešticemi přehnala sněhová vánice a domácí na chvilku vypadli z tempa, Petřín snížil na 3:2 (Jandoš, Klich), ale poslední slovo měl Arzberger – 4:2.

„Z naší strany to byla povedená generálka. Mrzí mě pouze ten výpadek. Věřím, že jsme na jarní část dobře připravení,“ zakončil Purkart.

Teď už svůj tým chystá na jarní premiéru ČFL, přeštičtí fotbalisté hrají v sobotu od 10.15 na pražském Motorletu.

