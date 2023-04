Místo toho, aby fotbalisté Přeštic navázali na předchozí dva vydařené zápasy, v nichž porazili Hostouň (2:1) a remizovali v Domažlicích (1:1), tentokrát tvrdě narazili. Ve 21. kole ČFL podlehli na domácím hřišti béčku pražské Dukly 1:4, když soupeř rozhodl prakticky už v první půli.

FK ROBSTAV Přeštice

Po čtvrthodině hry vedli hosté po brankách Jelínka a Douděry 2:0, a když se autor vedoucí branky trefil ještě těsně před odchodem do kabin, bylo o vítězi téměř jasno. „V prvním poločase se nám vůbec nechtělo běhat. Chyběl nám pohyb, agresivita,“ zlobil se po zápase přeštický kouč Stanislav Purkart.

Přitom právě na to chtěl proti soupeři, který se také pohybuje ve spodních patrech tabulky, sázet. „Nastoupili jsme se dvěma útočníky, chtěli jsme na mladíky Dukly vytvořit tlak, abychom jim nedali prostor,“ vysvětloval. „A my jsme udělali pravý opak, nechali jsme si dát tři góly. První půle byla velice špatný,“ pokračoval kouč Purkart s tím, že už to je trochu obehraná písnička.

Také ve většině předchozích zápasů jeho tým první půle promrhal a pak už jen doháněl náskok soupeře. „Ty naše začátky si nedovedu vysvětlit,“ kroutil hlavou 53letý kouč. „V kabině byla po delší době důraznější promluva,“ přiznal Purkart, že tentokrát o přestávce zvýšil hlas a vystřídal dva hráče.

Ale zabralo to ale jen částečně. Dvě minuty po přestávce Rossmann snížil na 1:3, ale další šance zůstaly nevyužity. „I tohle už je obehraná písnička, dvacet minut po přestávce jsme měli obrovský tlak, hned jsme dali gól, ale víckrát nám to tam nepadlo. Naše produktivita je slabá, jenom jednou jsme vstřelili víc než jeden gól a hned jsme vyhráli,“ žehral přeštický kouč.

FK ROBSTAV Přeštice

Soupeř potom hru postupně vyrovnal a čtvrtým gólem Přeštice dorazil. „Teď už jsme tam hodně namočení. Kdybychom zápas s béčkem Dukly zvládli, mohli jsme se odrazit do klidnějšího středu tabulky. Takhle nás čeká těžký boj až do konce," připomněl Purkat, že soupeř se na jeho tým bodově dotáhl, navíc má zápas k dobru. Za nimi jsou v tabulce Povtalská FA a poslední Sokolov.

FK Robstav Přeštice – Dukla Praha B 1:4

Poločas: 0:3. Branky: 47. Rossmann – 12. a 45. Jelínek, 15. Douděra, 85. Lehký. Rozhodčí: Rejžek – Toucha, Matyš. ŽK: Lehký (Dukla B). Diváků: 117. Sestava FK Robstav Přeštice: Bleha – Hradecký, Chocholoušek, Vohrna, Rádl – Rossmann (73. Bodnaruk), Suchý (81. Řezáč), Brabec (46. Havel), Zeman - Černý, Arzberger (46. Popovič). Trenér: Stanislav Purkart.

