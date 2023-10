Hned sedm hráčů A týmu Viktorie posílilo třetiligový rezervní tým v souboji s Královým Dvorem. Ten viktoriáni porazili po poklidném průběhu 3:1.

Václav Jemelka se dostal v poslední době mimo základní sestavu A týmu Viktorie. Zápasovou praxi tak sbírá aspoň v béčku Plzně, kterému pomohl vítěznou brankou k porážce Králova Dvora. | Foto: fcv

Hráči Králova Dvora asi jen nevěřícně koukali na nedělní sestavu béčka Plzně, která neměla úplně daleko k sestavě ligového celku. Domácí začali aktivně a hned ve třetí minutě duelu se ujali vedení. Filip Lörinz našel svým přesným pasem Adama Vrbu, který si obhodil vyběhnuvšího brankáře Jiřího Krčka a lehce uklidil míč do sítě. Pro gólmana Králova Dvora to byl tak po narození dcery Elišky hodně hořký návrat zpět na třetiligové trávníky.

Po půl hodině hry to navíc bylo už o dvě branky. Po odvráceném rohovém kopu se dostal balon zpět do ohně, kde si ho našel Václav Jemelka, který už neměl problém poslat míč na místo určení.

Hosté se jen těžce dostávali na dostřel gólmana Sváčka. Případné náznaky akcí likvidovala plzeňská obrana. Přesto se hosté po změně stran vrátili zpět do utkání. Bouček zpoza vápna nádherným obstřelem poslal balon za záda Sváčka, jenž se stihl jen ohlédnout.

Jiří Krček (na archivním snímku) se po krátké rodičovské pauze vrátil mezi tyče a hned musel čelit prvoligovým hráčům.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jakékoliv drama ale nedopustil John Mosquera. Kolumbijský křídelník si našel nádherný pas Libora Holíka, který z jedničky uklidil za bezmocného Krčka. Ten si ještě následně musel poradit s nepříjemnou ránou Klimenta a dalšími situacemi. Případně mu pomohla jeho obrana. Další branka už tak nepadla.

„Kluci ukázali, že mají ligové zkušenosti a jednoznačně to na hřišti potvrdili. Sice jsme si nevypracovali tolik gólových šancí, ale hru jsme měli zcela pod kontrolou a zaslouženě jsme zvítězili," řekl kouč Plzně Josef Parlásek, jehož tým tak ukončil sérii tří porážek v řadě.

„Zatím je to nahoru dolu. Máme mladé mužstvo. Spousta kluků získává nové zkušenosti. Byly dobré zápasy, které jsme odehráli, a naopak byly zápasy, které jsme nezvládli. Doma se nám většinou daří. To ale nemůžeme říct o venkovních zápasech. Beru to jako normální vývoj mužstva. Je potřeba poctivě pracovat a dát tomu čas," dodal lodivod plzeňského celku.

Viktoria Plzeň B – Králův Dvůr 3:1

Poločas: 2:0. Branky: 3. Vrba, 28. Jemelka, 64. Mosquera – 58. Bouček. Sestava Plzně B: Sváček – Fišer, Holík, Paluska, Krůta (75. Falout), Sýkora, Kliment (83. Štauber), Jemelka, Mosquera, Vrba (83. Nováček), Lörincz (75. Planeta).

