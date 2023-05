/FOTO, VIDEO/ Fotbalisté Domažlic zvládli v sobotu velmi náročný zápas 26. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL doma proti Hostouni, kterou porazili těsně 3:2, a jelikož béčko Bohemians prohrálo na půdě Vltavínu 0:3, navýšili tak Chodové náskok v čele třetí ligy už na šest bodů.

FORTUNA ČFL, skupina A (26. kolo): TJ Jiskra Domažlice (na snímku fotbalisté v bílomodrých dresech) - Sokol Hostouň 3:2. | Foto: Lukáš Horníček

Na Střelnici o víkendu padly všechny branky už v prvním poločase. Jiskra dvakrát vedla, ale houževnatí hosté dokázali vždy srovnat krok. Na trefu Jana Zajíčka z 36. minuty už ale odpověď nenašli, a tak se gól mladého, ale úplně nejlepšího střelce týmu Domažlic ukázal být jako rozhodující.

Zdroj: Martin Frei

„Velice těžký zápas, za který musím klukům poděkovat, že ho zvládli. Obrovsky si tohoto vítězství vážím, protože Hostouň byla jeden z nejlepších soupeřů, který u nás letos hrál,“ připustil po zápase trenér Jiskry Pavel Vaigl. „Hosté byli fotbaloví, nechtěli za žádnou cenu nakopávat balony, dobře kombinovali, byli výborně nastavení a připravení na tento zápas,“ ocenil výkon soka.

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

„Je pouze škoda, že jsme ve druhém poločase nedotáhli do konce nějaký brejk a nepřidali čtvrtou branku, která by nás uklidnila. Nakonec jsme to ustáli, i když také se štěstím, protože soupeř nastřelil břevno nebo tyčku. Myslím si však, že kapánek jsme byli lepší a nakonec jsme po zásluze brali tři body,“ doplnil k zápasu kouč Jiskry, jehož tým čeká v příštím kole derby s rezervou Viktorie. Hraje se v sobotu 20. května od 14.30 hodin v Domažlicích.

TJ Jiskra Domažlice - TJ Sokol Hostouň 3:2

Zdroj: tvcom.cz

Poločas: 3:2. Branky: 8. Vůch, 32. Mužík z penalty, 36. Zajíček – 22. Januška, 34. Hucek. Rozhodčí: Lovětínský – Eibl, Matyš. ŽK: 5:2 (22. Vávra, 73. Zajíček, 78. Mužík, 90+5. Fedak, 90+6. Cherepko - 82. Miker, 90+5. Novák). Diváci: 256. Sestava TJ Jiskra Domažlice: Cherepko – Sojka, Mužík, Zajíček (90+3. Jahn), Ryhnovský, Vůch (76. Mlynařík, Došký (58. Aubrecht), Pavlík, Dvořák, Vávra, Fedak. Trenér: Pavel Vaigl. Sestava TJ Sokol Hostouň: Pančev – Zahranyčnyj (90+1. Kosík), Krunert, Charvát (16. Bízek), Januška, Habovda, Vlasák, Štětka, Fotr (62. Miker), Novák, Hucek. Trenér: Dominik Rodinger.

Přeštice zasadily béčku Českých Budějovic na jeho hřišti mat za dvě minuty