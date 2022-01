„Zápas v Mladé Boleslavi byl v porovnání s tím před týdnem v Přešticích jako den a noc. Náš výkon byl od začátku až do konce koncentrovaný, byli jsme silní v osobních soubojích, odvážní směrem dopředu a zodpovědní v návratu zpátky do defenzivy,“ řekl Deníku trenér třetiligového béčka Plzně Josef Parlásek.

Na umělé trávě v areálu 9. ZŠ „Pastelka“, kde se utkání odehrálo, trenéra potěšily nejen výkony jednotlivců, ale zejména týmové pojetí hry.

„Po minulém zápase v Přešticích byla v kabině bouřka a jsem rád, že si naše slova kluci vzali k srdci. Musí si totiž uvědomit, o co všichni hrají, a že reprezentují město a hlavně klub. Takhle by to mělo vypadat i nadále, to bych byl spokojený,“ vyslovil osmatřicetiletý kouč své přání.

Béčku se proti rezervě @fkmladaboleslav uspět podařilo, a to vysokým poměrem 5:0! ?



? Mrózek – Vach, Vacek, Fišer (46. Kolerus), Šimek – Gaszczyk, Sojka, Kodýdek (46. Holík) – Vrba (46. Krátký), Jedlička (46. Krůta), Pospíšil#fcvpB pic.twitter.com/iw9NV4C69f — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) January 22, 2022

Poločas souboje rezervních týmů obou prvoligových klubů skončil výhrou Plzně 2:0, po přestávce Západočeši přidali další tři góly, byť jeden si domácí dali sami. Další přípravný zápas odehrají mladíci v červenomodrých barvách 1. února proti druholigovému Táborsku. Utkání se hraje v Písku od jedenácti hodin dopoledne.

Mladá Boleslav B – Viktoria Plzeň B 0:5 (0:2)

Branky: 19. Jedlička, 38. Vrba, 48. vlastní, 53. Pospíšil, 83. Krátký. Diváci: 30. Sestava Plzně: Mrózek – Vach, Vacek, Fišer (46. Kolerus), Šimek – Gaszczyk, Sojka, Kodýdek (46. Holík) – Vrba (46. Krátký), Jedlička (46. Krůta), Pospíšil. Trenér: Josef Parlásek.

