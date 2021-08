Po červnové pauze zahájilo béčko 5. července náročnou přípravu, kterou absolvovalo převážně na hřišti v Ledcích. Zároveň zamířilo i na soustředění. V rámci přípravy sehráli Plzeňané tři přípravné duely.

V Ústí nad Labem prohráli 0:1, následně remizovali 3:3 s Táborskem a v generálce prohráli se Zápy těsně 2:3.

Plzeňské béčko výrazně omladilo.Zdroj: FCVP/Michal Belšán

„Cíleně jsme volili těžší zápasy, abychom kluky posouvali výkonnostně dál. Odehráli jsme velmi dobrá utkání a ve spoustě pasáží jsme se vyrovnali druholigovým týmům. Soupeři ale hráli v přípravě poměrně ofenzivně, což bude asi rozdíl oproti třetí lize, kde se hraje více takticky,“ vysvětluje Josef Parlásek.

Nejstarším hráčem v plzeňském týmu je šestadvacetiletý obránce Adam Čihák. Zbytek týmu je o nejméně šest let mladší. „Mužstvo má rozhodně kvalitu. Jedinou nevýhodou je nezkušenost, což může být vidět pak v ostrých zápasech, kdy půjde o body, bude se to lámat a půjde to na krev. Na druhou stranu máme mladé perspektivní kluky, takže musíme hrát aktivně a nenechat soupeře vydechnout celých devadesát minut,“ chce se dle slov 37letého kormidelníka prezentovat Plzeň náročným běhavým fotbalem.

Přestože má rezerva Plzně nezkušený tým, kdy většina hráčů hrála dosud jen mládežnické soutěže, nemá z toho Josef Parlásek obavy. „Jsou to vybraní hráči, kteří by měli mít kvalitu. Naším cílem je, aby se etablovali na dospělý fotbal. Zároveň bychom určitě měli být ve třetí lize konkurenceschopní,“ věří svým svěřencům bývalý střední záložník, pro něhož je zatím neznámou, jak na tom jsou další třetiligové týmy.

„Mapujeme, jak to kde vypadá. Teprve první zápasy toho ukážou více. Nemáme konkrétní cíl. Opravdu půjdeme zápas od zápasu s cílem vyhrávat. Naše priorita je ale jasná, a to obehrávat naše mladé hráče, aby se jednou nejlépe objevili v našem áčku, případně se uplatnili jinde ve druhé či první lize,“ vysvětluje Parlásek hlavní filozofii rezervy.

Stejně jako v předchozích sezonách se dá očekávat, že B tým Plzně posílí příležitostně méně vytěžovaní hráči prvního týmu. „Tato varianta tam je. Uvidíme ale, jak se budou vyvíjet opatření. Jestli by došlo k nějaké karanténě u některého z týmu, tak se jednotlivé celky izolují. Jinak se ale dá předpokládat, že do některých zápasů by nás měli doplnit hráči z áčka,“ vysvětluje Josef Parlásek.