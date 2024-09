„Soupeři jsou podstatně zkušenější, kvalita proti nám je vysoká. My taháme kluky z dorostu, proti nám stojí borci s prvoligovými starty,“ vyprávěl novinářům petřínský kouč Radek Vodrážka už po středeční porážce s Domažlicemi.

Ale i tak vypadal celkem spokojeně. „Já jsem chtěl mít po podzimu osm bodů, takže už chybí jenom čtyři,“ připomněl trenér Petřína, že v prvních dvou zápasech jeho tým bodoval, a naznačil, že by to po postupu do třetí ligy nemusel být marný boj.

A před sobotním mačem se ukázal i jako dobrý prorok. „Jestli bude Příbram lehčí soupeř? Asi jo, mají podobně mladý mančaft jako my, ale zase jsou to profíci. Na hřišti jsou od rána do večera, ta sehranost musí být někde vidět. Takže to nemusí být 0:4, ale třeba jenom 0:2,“ trpce se pousmál.

A takový stav svítil na ukazateli skóre už ve 22. minutě po brankách Votta a Nkwingy, ještě do přestávky vstřelil třetí gól hostů Dohnal a po hodině hry zvyšoval kamerunský forvard Příbrami už na 0:4, domácí kapitán Václav Lisý už pak jen snižoval na konečných 1:4.

„Vítězství venku si vážíme. Spokojení jsme s prvním poločasem, kdy jsme dominovali. Druhá půle už byl rozpačitá, jen jsme zápas dovedli k povinné výhře,“ okomentoval vítězství 4:1 na Petříně příbramský trenér Jiří Kohout, který předtím vedl také mládež Viktorie Plzeň.

Kromě kamerunského fotbalisty Vinny Loic Nkwingy má v kádru i další cizince – obránce Urima Veliu a záložníka Malsora Ajetiho z Kosova, ve středu pole nastupují také Ghaňan Emmanuel Antwi a Emmanuel Tolno z Guiney.

Petřínským nezbývá nic jiného, než se z porážky rychle oklepat, protože v sobotu je od 14.30 hodin čeká další těžké utkání ve Velvarech. „Máme těžký los,“ pokýval hlavou trenér Radek Vodrážka.

SK Petřín – FK Příbram 1:4

Poločas: 0:3.

Branky: 64. Lisý – 14. Vott, 22. a 60. Nkwinga, 36. Dohnal.

Rozhodčí: Melničuk – Šmat, Makovec. Bez karet. Diváků: 220.

Sestava Petřína: Suchý – Flachs (33. Heller), Frank (46. Tětek), Klich, Krůta, Lisý (C), Maxa (46. Trojovský), Plecitý (68. Hofman), Provod, Tremi, Zajíček (68. Tříska).