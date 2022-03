Ten přiznal, že letošní zimní trénování bylo náročné po všech stránkách.„Jde o to, že to bylo hodně dlouhé. Bavíme se skoro o deseti týdnech. Proti tomu, na co jsou kluci zvyklí, se objevily i třeba běhy v terénu, takže náročné určitě. Je ale třeba to dělat náročné, aby se hráči neustále posouvali a byli z hlediska kondice co nejvíc přiblížení A týmu. Případně kdyby přišla šance posunout se výš, musí být hráči kondičně připravení. V momentě, kdy se dostanou třeba na trénink s A týmem a nebudou kondičně na tom dobře, nastává problém,“ vysvětluje tréninkový dril lodivod rezervního týmu Viktorie.

Mladí viktoriáni sehráli dohromady osm přátelských zápasů s bilancí čtyř výher a stejného počtu porážek.„Kromě prvního zápasu v Přešticích, který jsme nezvládli, jsem byl spokojený. Měli jsme soupeře z různých úrovní od divize přes třetí až po druhou ligu a musím říct, že ve všech utkáních jsme ukázali kvalitu,“ těší Parláska.

Právě těžké zápasy posouvají talentované plzeňské mladíky dopředu, čehož si je vědom i bývalý záložník Viktorie Plzeň.„Ne vždy to dopadlo dobře výsledkově. Máme ale mladý tým,a když hrajeme s druholigovým týmem, je to o maličkostech. Jestli proměníte jednu šanci, nebo naopak jednu situaci v obraně nezvládnete. Víceméně každé utkání bylo jiné, ale celkově si myslím, že jsme to zvládli dobře. I s druholigovými soupeři, jako je Táborsko nebo Ústí nad Labem, jsme sehráli vyrovnaná utkání. Jde o to získat zkušenosti a naučit se taková utkání zvládat i z hlediska výsledků,“ vysvětluje plzeňský kormidelník.

Právě i chybějící zkušenosti se na podzim projevily na výsledcích plzeňského béčka. Nyní by tak mělo být plzeňské mládí více zvyklé na dospělý fotbal.„Bodů mohlo být určitě více. Věřím, že se projeví půl rok zkušeností a že určité zápasy budeme i výsledkově zvládat líp. Nejde ale čekat, že za tu dobu budou kluci hned adaptovaní na dospělý fotbal. Ale ten půlrok by měl být znát. Zároveň jsme ale B tým, takže lze předpokládat, že nás budou doplňovat i hráči z áčka,“ pokračuje Parlásek.Právě na posily z ligového A týmu se mohl s pravidelností spolehnout.

„Zatím k tomu vždy přistoupili kluci z áčka dobře. Někdy je to složité, když někteří kluci trénují v béčku a pak přijdou kluci z áčka. Ale tak to má být. Je to o tom být připravený a reagovat. Od toho B týmy jsou. Když přijdou hráči z áčka, je to znát. V posledním přípravném zápase za nás nastoupil Roman Potočný a bylo vidět, že to je hráč s ligovými zkušenostmi, ať už se to týká herních zkušeností, náběhů, výběru místa,“ chválil zkušeného záložníka kouč Viktorie B.

V české fotbalové lize obsadila po podzimu rezerva Viktorie jedenácté místo, když shodně nasbírala pět výher, pět remíz a pět porážek. Na jaře by byl Josef Parlásek rád pokud by se tým posunul o něco výše. Zároveň však nezapomíná na hlavní úlohy B týmu. „Nemáme konkrétní cíl na umístění. Jdeme zápas od zápasu. Chceme se prezentovat kvalitním fotbalem, náročnou hrou. Do každého utkání půjdeme s tím, že chceme zvítězit. Chceme vyhrávat a posunout se oproti podzimu. Prioritou je výkonnostní růst hráčů. To je jednoznačná priorita,“ zdůrazňuje osmatřicetiletý kouč.

Josef Parlásek již předává své zkušenosti z lavičky, zatímco jeho bývalý spoluhráč a legenda plzeňské Viktorie David Limberský stále běhá po trávníku, a to v dresu Domažlic. „Jsme stejně staří, takže vím, co to obnáší. Tedy respekt, že v tomhle věku je schopen hrát na takové úrovni. Pro Domažlice je to obrovsky cenný hráč z hlediska zkušeností. To jsou věci, které se nedají naučit. To se musí prožít. A když to pak je někdo schopen předávat dál, je to perfektní,“ vysvětluje Parlásek, který by dokázal hrát třetí ligu s jedinou podmínkou.

„Dokázal, ale na úrovni staré gardy, kde hraji. (úsměv) Třetí ligu určitě ne. Ti mladíci, které sleduji v tréninku a s nimiž jsem občas i na hřišti při tréninku, to je strašný fofr,“ uznává trenér Viktorie B.

