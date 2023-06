Nedělní krajské derby mezi záložním týmem Viktorie Plzeň a Přešticemi vítěze nepřineslo. Utkání 28. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL skončilo v Luční ulici v Plzni bez branek. „Přestože zápas branku nenabídl, myslím si, že se jednalo o pěkný a rychlý fotbal z obou stran,“ poznamenal na úvod hodnocení kouč Přeštic Stanislav Purkart.

Fotbalisté FK ROBSTAV Přeštice (na archivním snímku hráči ve žlutých dresech) urvali v Plzni proti béčku Viktorie bod za remízu 0:0. | Foto: Jindřich Schovanec

Jeho tým do zápasu zvolil opatrnější taktiku, která mu ale nakonec přinesla cenný bod. „S mladíky Viktorie jsme nechtěli závodit, takže jsme hráli z bloku, dávali pozor v defenzivě a snažili se být agresivní. To se nám v prvním poločase docela dařilo, soupeře jsme do příliš šancí nepustili,“ chválil Purkart svůj tým.

„Po změně stran nás domácí zatlačili, ale my odolali, byť někdy i se štěstím. V závěru jsme navíc mohli zápas rozhodnout, ale gól jsme bohužel nevstřelili,“ posteskl si přeštický trenér, ale dodal, že se jednalo o zaslouženou remízu. „Domácí byli více na balonu, ale my velmi dobře bránili,“ tvrdil lodivod.

V táboře viktoriánů po zápase panovalo spíš zklamání. „Myslím, že jsme byli více na míči a měli jsme více zajímavých situací, ale bohužel nejsme schopni to vyřešit a dát gól. Soupeř přijel s taktikou bránit a spoléhat na brejky. Bylo to o tom, jestli nějakou branku dáme a bohužel se nám to nepovedlo,“ uvedl pro klubový web hlavní kouč Plzeňanů Josef Parlásek.

FC Viktoria Plzeň B - FK ROBSTAV Přeštice 0:0

Zdroj: tvcom.cz

Rozhodčí: Švorc – Severýn, Hrivík. ŽK: 0:0. Diváci: 200. FC Viktoria Plzeň B: Baier – Fišer, Paluska, Deml, Pešek, Gaszczyk (83. Novák), Oravec, Pospíšil (83. Štauber), Vacek (46. Pejša), Čihák, Hašek (63. Krůta). Trenér: Josef Parlásek. FK ROBSTAV Přeštice: Švihořík – Heger, Suchý, Chocholoušek, Havel (90+1. Popovič), Řezáč (90+1. Vohrna), Rossmann (56. Brabec), Černý (74. Arzberger), Zeman, Rádl, Hradecký. Trenér: Stanislav Purkart.

