Přitom už po čtvrt hodině hry ztráceli dva góly. „Myslím, že jsme nezačali špatně. V úvodních pěti minutách jsme si vytvořili dvě brankové příležitosti, které jsme bohužel nedali. A pak soupeř dvakrát udeřil,“ litoval trenér domažlického týmu Pavel Vaigl.

Jenže ani dvougólové manko, které se urodilo hlavně kvůli domažlickým chybám v defenzivě, hrdé Chody nesložilo. Naopak. Jiskra domácí tým zmáčkla jako dobře uzrálý citron a ještě do poločasu stačila vyrovnat.

Zdroj: Antonín Vydra

V 19. minutě se nádherně z přímého kopu do šibenice branky rakovnického gólmana trefil kapitán Mužík a o osm minut později vyrovnal navrátilec do sestavy Hrubý. „Vyrovnání bylo zasloužené. Ještě před naším prvním gólem jsme tam měli nějaké šance, ale ujala se až Mužíkova paráda,“ uvedl trenér Vaigl, jenž svému týmu i přes výsledkově špatný vstup do zápasu i nadále věřil. „Jasně, věřil. Před námi bylo ještě spoustu času, do útoku máme navíc na poměry ČFL velmi nadstandardní mužstvo,“ tvrdil zkušený kouč.

Zdroj: Antonín Vydra

Dokonalý obrat nastal po pauze. Na 3:2 z pohledu Chodů upravil v 55. minutě kanonýr Došlý a za další dvě minuty se trefil také Egon Vůch. „Do konce zápasu jsme si to měli ale už lépe pohlídat. Bohužel domácí vstřelili třetí gól a nakonec to bylo ještě celkem drama,“ uznal Vaigl.

Jenže domácí se naštěstí už na nic jiného než na branku v 69. minutě nezmohli. A tak Jiskra mohla slavit tři body. Vzhledem k odloženým duelům s rezervami pražské Sparty i Slavie vůbec první v nové sezoně.

„Jsem spokojený s třemi body a také tím, jak mužstvo pracovalo směrem dopředu. Je však nutno podotknout, že v defenzivě máme ještě velké nedostatky, na kterých musíme zapracovat. Na druhou stranu, kromě Rychnovského jsme v Rakovníku měli kompletně novou obranu. Fišer k nám teď přišel z Viktorky, Dvořák hrál předtím v útoku a po pauze zaviněné zraněním se do sestavy vrátil i Hrubý. V brance navíc nastoupil Růžička, pro kterého to byl vůbec první zápas ve třetí lize,“ doplnil trenér.

Zdroj: Antonín Vydra

Nyní čeká Jiskru Domažlice pár hodin odpočinku a už ve středu parta trenéra Vaigla hostí v MOL Cupu druholigové Ústí nad Labem. A na rozdíl od jiných týmů to vypadá, že k souboji skutečně dojde. „Už máme za sebou jedny testy na covid-19 a možná nás čeká ještě druhé kolo. Každopádně věřím, že všechno proběhne v pořádku, a že středeční utkání se odehraje bez výraznějších komplikací,“ uzavřel rozhovor domažlický šéf lavičky.

Rakovník - Domažlice 3:4

Poločas: 2:2. Branky: 14. a 69. Červený, 13. Azilinon – 19. Mužík, 27. Hrubý, 55. Došlý, 57. Vůch. Rozhodčí: Šulcová. ŽK: 2:4. ČK: 86. Pulpit (Rakovník – trenér). Diváci: 310. Sestava Jiskry: Růžička – Fišer, Teršl (64. Bauer), Mužík, Vůch (73. Pavlík), Brabec (64. Skopový), Černý (73. Kropáček), Rychnovský, Hrubý, Došlý (90+1. Buršík), Dvořák. Trenér: Pavel Vaigl.