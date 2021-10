Udeřilo naopak na druhé straně. Sokolov se dostal do rychlého brejku, na jehož konci byl přesně zakončující Matěj Majka. Po prvním poločase tak Domažlice prohrávaly 0:2.

Jiskra tahala za kratší konec provazu hned od začátku. Po centru od rohového praporku dostal balon do sítě ve 4. minutě hry sokolovský Daniel Kovář. Chodové posléze diktovali tempo hry, ale do vážnější příležitosti se nemohli delší dobu dostat.

Jiskra Domažlice (bílí) vs. Sokolov 1:2. | Foto: Jiří Pojar

