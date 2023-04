Pád fotbalistů Přeštic tabulkou třetí ligy se nezastavil ani po utkání na hřišti posledního týmu. V Sokolově podlehli domácímu Baníku 0:1.

Sokolov udolal Přeštice 1:0. | Foto: Vlaďka Štychová

O výsledku rozhodla krásná trefa domácího Krličky z trestného kopu už ve třetí minutě. „Předcházela tomu nešťastná ruka Hegera,“ litoval přeštický kouč Stanislav Purkart, který chtěl v Sokolově odčinit domácí ztrátu s béčkem Dukly.

Inkasovaná branka jeho týmem otřásla, dalších čtvrt hodiny se Přeštičtí hledali. „Ještě jsme tam soupeři nabídli jednu šanci, při níž nás podržel gólman Bleha. Potom jsme sice hru vyrovnali, měli jsme tam dost standardek, ale bohužel se nám z nich nedaří prosadit,“ žehral 53letý trenér Přeštic na špatnou koncovku.

To je stejný příběh jako v předchozích zápasech. „Chybí nám větší důraz, osobní statečnost,“ hledal Purkart příčiny chabé koncovky. Největší šanci na vyrovnání měl v závěru první půle Černý, ale ani on neskóroval.

Ve druhé půli se obraz hry malinko změnil, Sokolov se soustředil na hlídání náskoku. „Nikam se nehnali, my jsme se do nich museli tlačit, ale oni měli nebezpečné brejky,“ popisoval přeštický kouč další průběh zápasu. Sám posílal na hřiště stále více ofenzivnějších hráčů. „I když jsme vrhli všechno do útoku, stejně nám to tam nepadlo. Je to velká škoda,“ doplnil Purkart.

Přeštice se po druhé porážce v řadě propadly až na 14. příčku, poslední Sokolov stáhl jejich náskok na čtyři body. „Naše situace je hodně vážná, ale nic nevzdáváme. Musíme se připravit na další zápas, zvednout se. Je na nás deka, na některých hráčích už je vidět, že si tolik nevěří. Potřebujeme to jedním výsledkem zlomit, otočit to zase k lepšímu,“ dodal Purkart. První šanci bude mít Robstav v sobotu, kdy od 14.30 hostí pražskou Admiru.

Baník Sokolov - Robstav Přeštice 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 3. Krlička. Rozhodčí: Nedvěd – Míč, Krupka. ŽK: Toure, Ainca – Heger, Rádl. Diváků: 300. Sestava Přeštic: Bleha – Hradecký, Heger, Chocholoušek, Rádl – Popovič (80. Vohrna), Kraml, Suchý (80. Havel), Bodnaruk (80. Řezáč), Zeman – Černý (66. Arzberger).

