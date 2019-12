Pro fotbalovou Jiskru Domažlice nedopadla podzimní část třetí ligy podle optimálního scénáře. Ačkoliv v první polovině sezony měli Chodové čtvrtou nejlepší ofenzivu, právě střílení gólů bylo podle trenéra Pavla Vaigla slabinou. Důvod? Na množství vytvořených šancí je 30 branek v patnácti zápasech málo.

I proto na západě Čech spokojení být nemohou. „Ani nejsme. Majitel, my trenéři a určitě ani hráči. Chtěli jsme hrát v popředí, a to se nám bohužel nepovedlo. Jsme devátí a zklamaní,“ smutní kouč Jiskry Domažlice Pavel Vaigl.

„Na podzim nás trápila hodně slabá produktivita. Třeba v Rakovníku jsme měli snad patnáct tutových šancí a nedokázali jsme vstřelit ani jednu branku. Navíc jsme inkasovali hned v první minutě utkání. Také mě moc mrzí zápas v Benešově, kde jsme byli lepší a znovu odjeli s prázdnou, nebo domácí derniéra s Táborskem, které jsme přehráli, ale padli 1:2,“ postěžoval si trenér Jiskry.

Jako další důvod nepřesvědčivého podzimu vidí bývalý kouč Tachova v nerozehranosti kádru. „Každý půlrok se nám dost mění tým. Základní osa sice zůstává stejná, ale pravidelně odchází pět nebo šest hráčů. A tak prakticky začínáme od nuly,“ říká Pavel Vaigl, jenž však věří, že se situace zlepší. „Pevně věřím, že kádr tentokrát udržíme a na jaře nebo příští sezonu vrátíme Domažlice tam, kam patří,“ doufá domažlický trenér.

Na podzimní části revolučního ročníku FORTUNA ČFL však Vaigl našel i řadu pozitiv. Třeba účast rezervních týmů ligových klubů. „Osobně to beru jako velký přínos pro soutěž. Po divácké, ale i herní stránce. Vždyť na náš první zápas sezony se Spartou přišlo přes dva tisíce lidí. To někde nebývá ani na druhou ligu,“ myslí si kouč. „Druhým faktorem je také fakt, že mladíci ze Sparty, Slavie, Viktorky nebo Příbrami chtějí hrát fotbal. Do soutěže přinesli něco nového a všichni z toho těží,“ doplnil Vaigl.

Zároveň nezapomněl poděkovat ani Viktorii Plzeň. „Pro ni je to dvakrát těžší. Hraje stejnou soutěž a ještě k tomu zásobuje celou řadu týmů v kraji včetně nás svými mladými hráči,“ podotýká trenér Domažlic.

V POHÁRU ZNOVU VYŘADILI FAVORITA

I když se Chodům ve třetiligové soutěži příliš nedařilo, s počínáním v poháru MOL Cup mohou být spokojení. Západočeši totiž dokázali vyřadit druholigové Ústí nad Labem a stopku jim až ve třetím kole vystavila Dukla. „Za to jsme určitě rádi. Znovu se nám podařilo vyřadit druholigový tým, tentokrát Ústí nad Labem, které hraje na špici své soutěže. Toho si moc vážíme. Ve třetím kole jsme se pak utkali s Duklou a také proti ní jsme nebyli úplně bez šancí. Důkazem je pochvala od trenéra Skuhravého, který přiznal, že utkání bylo pro jeho tým velice těžké,“ byl rád Vaigl.