Byl to boj, který rozhodovaly maličkosti. O jedinou branku Jiskry se sedm minut před pauzou postaral kapitán Petr Mužík, jenž krásným lobem vyrovnával na 1:1. „Na Spartu jsme jeli s tím, že nechceme brzy dostat gól, což se bohužel stalo. Po individuální chybě jsme inkasovali už v osmé minutě,“ mrzelo trenéra Pavla Vaigla.

„Naštěstí jsme se z toho brzy oklepali, zlepšili hru, vyrovnali a v závěru poločasu byli lepší. Ve druhé půli diváci viděli celkem vyrovnanou partii, hra se však poměrně dost kouskovala. Bohužel jsme pak neubránili standardní situaci, ze které domácí udeřili. Poté jsme ještě inkasovali z penalty a bylo hotovo,“ doplnil hodnocení domažlický trenér.

BÉČKO VIKTORIE PORAZILO RAKOVNÍK

Úspěšně naopak vstoupili do jara fotbalisté rezervy Viktorie Plzeň. Na umělé trávě v Luční porazili ve třetí lize poslední tým tabulky Rakovník 3:0, tedy stejným výsledkem jako na podzim. „Soupeř zalezl do hodně defenzivního postavení, celý zápas jsme hráli do plných. V první půli jsme měli dvě dobré střelecké pozice, ale gól jsme nedali. Po přestávce jsme tlak vystupňovali a dali zaslouženě tři góly, mohli jsme přidat i další,“ hodnotil zasloužené vítězství trenér Plzně Pavel Horváth.

Sparta Praha B - Jiskra Domažlice 3:1

Poločas: 1:1. Branky: 8. Karabec, 63. Dao, 73. Drchal z penalty – 38. Mužík. Rozhodčí: Krejsa. ŽK: 2:3. Diváci: 400. Hřiště: TCM Strahov, Praha.

Sestava Jiskry Domažlica: Brych – Mlynařík, Hrubý, Matas, Rychnovský, Uzlík (51. Teršl), Mužík, Kuhajda (75. Kropáček), Skopový (73. Pavlík), Došlý (26. Brabec), Dvořák. Trenér: Pavel Vaigl.

Viktoria Plzeň B – Rakovník 3:0

Poločas: 0:0. Branky: 57. Svoboda, 75. Pinc, 87. Vais. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Plzák – Šimeček, Krupka. Diváci: 150. Sestava Viktorie Plzeň B: Sváček – Svoboda (89. Hranáč), Gabriel, Grajciar, Žilák – Petr, Vais, Havel (88. Míka) – Koželuh (67. Václavík), Pinc (79. Vrba), Kepl (62. Hezoučký). Trenér: Pavel Horváth.

Ostatní výsledky: Písek – Vltavín 5:0, Motorlet – Hostouň 0:0 (5:4 na penalty), Slavia Praha B – Admira 1:1 (6:5 na penalty), Táborsko – Benešov 5:1, Příbram B – Karlovy Vary 0:1, Štěchovice – Králův Dvůr odloženo.