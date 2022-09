„Zasloužené vítězství Přeštic, my jsme k tomu přistoupili velmi špatně,“ říkal na pozápasové tiskové konference trenér Domažličanů. „Dělali jsme věci naopak, dostali jsme těžký direkt,“ soukal ze sebe zklamaně.

5. kolo FORTUNA ČFL, skupina A: FK ROBSTAV Přeštice (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - TJ Jiskra Domažlice (modří) 5:1 (2:0).Zdroj: Deník/Martin Mangl

Jiskra v ostře sledovaném zápase sice častěji držela míč na svých kopačkách, ale do gólových příležitostí se dostávala sporadicky. Přeštice pozorně bránily a bylo vidět, že jsou na derby výborně připravené. „Chyběly mi tam věci, které jsme do zápasu nedali. Drobíček více bojovnosti, bez které se fotbal hrát nedá,“ bědoval trenér Jiskry. „Dostat pět branek je pro nás špatné, naopak pro soupeře je to samozřejmě hodně dobrý počin,“ pokračoval Vaigl.

FOTO, VIDEO: Jednoznačné třetiligové derby. Přeštice doma smetly matnou Jiskru

Katem jeho týmu se stal především útočník Přeštic Daniel Černý, který ještě vloni oblékal dres chodského celku. „Na zápas jsme se připravovali celý týden. Myslím si, že jsme tomu dali větší důležitost. Přidali jsme na důrazu, byli více důslední, navíc nám tam na začátku napadaly dva góly. Celkově jsme do toho dali všichni maximum,“ uvedl kanonýr, který vstřelil v letošní sezoně České fotbalové ligy (skupiny A) už devět branek.

Zdroj: Youtube

Zatímco výkon ani výsledek se Vaiglovi pochopitelně nelíbil, pochvaloval si atmosféru, která v Přešticích v sobotu odpoledne panovala.

Zdroj: TJ Jiskra Domažlice

„Perfektní kulisa, takhle by to mělo být. Diváci k fotbalu patří. Viděli góly, i když my jsme teď smutní,“ říkal zkušený lodivod Domažlic, který ale chmury musí honem rychle zahnat a připravit mužstvo na následující utkání, které čeká Domažlice už v pátek na domácí půdě proti karlovarské Slavii.

„Musíme se probrat, rozebrat si to, kde jsme dělali chyby, promluvit si s hráči a v trénincích se připravit na Karlovy Vary,“ burcuje Vaigl. „Musíme udělat všechno pro to, abychom se na domácí utkání dostali do pohody," dodal.

FOTO, VIDEO: Rezerva Viktorie zdolala Vltavín, v nastavení rozhodl Adam Pešek