Jenže při závěrečném tlaku domácích je několikrát podržel mladý gólman. A když už ho v nastaveném čase překonal Mužík, zastoupil Hrabačku na brankové čáře exdomažlický Brabec, teď už ve žlutém dresus bagrem na prsou. Utkání tak skončilo před slušnou návštěvou téměř pěti set diváků remízou 1:1. „Při momentální síle Domažlic je to úspěch,“ uznal Pavel Hrabačka, odchovanec plzeňského Petřína, kde jeho otec trénuje brankáře.

Domažlice mají v kádru exviktoriány Filla s Procházkou i další fotbalisty, kteří nakoukli do nejvyšší soutěže. Jak se proti tak kvalitnímu týmu hraje?

Je to jiné než proti ostatním celkům, které mají jednoho dva ligové hráče. Domažlice mají pět lidí, kteří prošli vrcholovým fotbalem. Což je znát při standardkáchi při držení míče, jsou zkrátka zkušenější.

FOTO: Třetiligové derby v Domažlicích nemělo vítěze, Robstav po půli srovnal

Však jste si, zejména v závěru, pořádně zachytal…

V první půli jsem tam až na inkasovanou branku neměl vůbec nic, ale po vyloučení Musy měla Jiskra velký tlak. My jsme se snažili udržet nerozhodný výsledek a s vypětím všech sil se nám to s klukama podařilo ubránit.

Který z vašich zákroků byl nejtěžší?

Nejhůř mi bylo při hlavičce Franty Dvořáka, tu jsem vyškrábl vedle tyčky jen o kousek. Oddechl jsem si.

Stačil jste si všimnout, kdo vykopával míč z brankové čáry, když už vás domácí kapitán Mužík překonal?

Zastoupil mě Brába (David Brabec), který předtím působil v Domažlicích. Na tu střelu jsem neměl, ale takhle my si pomáháme. (úsměv)

Pavel Hrabačka - brankář FK Robstav.Zdroj: Jiří Pojar

Gólu nešlo zabránit?

Jiskra to tam výborně vykombinovala, Svoboda si obhodil obránce a přihrál Jedličkovi, který to dával do prázdné brány.

Podle radosti po zápase to vypadalo, že remíza je pro vás skoro jako vítězství…

Já to tak beru. A po konci zápasu to podle toho vypadalo. Radovali jsme se, jako bychom v Domažlicích vyhráli.

OHLASY Z DIVIZE: Dramatická přestřelka. Benfika uhrála na Doubravce bod

Vy už jste si třetí ligu zachytal v Sokolově, teď v létě jste přestoupil do Robstavu. Jak si v novém týmu zvykáte?

S Lukášem Šulcem jsem se po sestupu přesunul do Robstavu. Jsem Plzeňák, takže mám to blízko.

Je třetí liga pro vás optimální soutěží, nebo pomýšlíte ještě výš?

Je mi teprve 23 let, potřebuju si něco odchytat. A uvidíme, co jednou bude. Ale třetí liga je hodně kvalitní soutěž. Přijde mně, že každým rokem se lepší, právě s návraty kluků, kteří už mají něco za sebou. Amatérská soutěž bych tomu neříkal.

Pavel Hrabačka - brankář FK Robstav.Zdroj: Jiří Pojar

Kde by se měl pohybovat loňský nováček Robstav? Vedení má smělé plány, jsou reálné?

Kádr máme kvalitní, příprava nám vyšla. Ale na začátku soutěže se nám nedařilo, byly tam i nějaké karetní tresty, to vše ovlivnilo. Je nás tady poměrně hodně nových, ale už si to sedá. Plány jsou být kolem pátého místa. Nechceme na podzim ztrácet body, abychom potom nemuseli nic dohánět.

Ale nemáte stabilní domácí prostředí. Hráli jste ve Zbůchu, ve Stodě, teď vás čeká béčko Slavie v Mariánských Lázních. Jak tenhle kočovný život snášíte?

Je to těžší, ale musíme se s tím popasovat. Doufám, že situace se časem uklidní a třeba to bude, jak má být a budeme hrát v Přešticích.

VIDEO: Gólman Kaznějova dal v přeboru gól přes celé hřiště, navíc chytil penaltu