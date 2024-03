Před týdnem vstřelil jediný gól svého týmu, ale porážce na umělé trávě v Uhříněvsi proti béčku pražských Bohemians nezabránil. Třiadvacetiletý útočník FK Robstav Ondřej Štursa se prosadil také ve víkendovém utkání 17. kola áčkové skupiny FORTUNA ČFL doma proti Písku, a tentokrát měl z gólu o poznání větší radost. Přispěl totiž k důležité výhře 2:1.

Ondřej Štursa (ve žlutém dresu) v zápase proti Bohemians 1905 B. | Foto: Deník/Martin Mangl

„Celý týden jsme se na zápas poctivě připravovali. Čekali jsme náročné utkání, a to se vlastně potvrdilo. Terén nebyl ideální, takže se nedal očekávat nějaký pohledný fotbal, ale myslím si, že z naší strany jsme to zvládli velmi dobře a jsem rád, že máme tři body, to je hlavní," prohlásil vyhlášený kanonýr v rozhovoru pro klubový facebooku FK Robstav. Štursa otevřel skóre v 59. minutě utkání, kdy z bezprostřední blízkosti prostřelil gólmana soupeře.

Robstav zdolal Písek, v poslední minutě rozhodl střídající Sow. Co řekl kouč?

„Zemič (Martin Zeman) dal centr do vápna, kde obránce podskočil míč. Já si naštěstí dal dobrý dotek a balon uklidil kolem brankáře, který vyběhl," popisoval svou trefu. Písek ovšem záhy vyrovnal zásluhou trefy Martina Voráčka a vypadalo to, že se oba týmy rozejdou smírně. V 90. minutě ale vystřelil Robstavu tři body střídající legionář Sow, a tak Robstav poprvé na jaře uspěl za tři body.

Ty bude chtít potvrdit už v dalším kole na jihu Čech, kde ho čeká nepříjemný soupeř - Táborsko akademie. „Nečeká nás nic jednoduchého," predikuje Štursa. „Potkají se dva týmy ze spodku tabulky, my se na to musíme dobře připravit a získat tři body," má jasno fotbalista, který kdysi působil i ve Viktorii Plzeň.

FOTO: Jiskra slaví další tři body. Zaslouženě jsme vyhráli, řekl trenér Horváth