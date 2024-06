Pojďme tedy k minulé sezoně, definitivně jste se zachránili před 14 dny po domácí remíze s Karlovými Vary (1:1)…

Za to jsem samozřejmě moc rád. Předtím jsme zvládli dva venkovní zápasy, čímž bylo víceméně jasno. Právě venku se naše hra zlepšila, z toho mám dobrý pocit, protože na podzim a vlastně ani v předchozí sezoně. A je teď příjemné koukat, jak se perou ty za námi a my můžeme hrát v klidu.



Robstav mění název, vypustil Přeštice. A chce do vyšších pater třetí ligy

Přesto není záchrana málo, když před sezonou vyhlašoval šéf klubu (Radek Kozák), že chce být v ČFL do pátého místa?

Noo, čekali jsme, že to bude lepší, i příprava tomu napovídala. Ale potom jsme zase nechytli začátek sezony a vleklo se to s námi… Hlavně proto, že jsme nedokázali doma dělat body se soupeři, kteří byli v tabulce kolem nás. To nás zase odsoudilo k tomu, že jsme dlouho hráli o záchranu a že to umístění není takové, jaké jsme si představovali před sezonou.



Nepotvrzuje se, že týmu nesedí časté změny v kádru? Že by tým přece jen měl prostor, aby si vše sedlo?

Ano, mohlo to sehrát určitou roli. Proto jsme taky před touto sezonou chtěli všechny hráče minimálně na dva roky. Ale někdo odešel v zimě, další nechtějí tuhle dohodu dodržet, ale jména bych si ještě nechal pro sebe. Ale je fakt, jak se kádr postupně doplňuje, chce to vždycky určitý čas na sehrání.



Další věc je, že se mi zdálo, že jste ve spoustě zápasů hrály pěkný fotbal, ale k bodům to nevedlo…

To je fakt, kolikrát jsme umřeli na krásu a na ještě víc na proměňování šancí. Hlavně v úvodu jara, tam to bylo markantní. Chyběla mně tam větší odvaha, hlad po vítězství, touha po vstřelení gólu.



Štursa vede tabulku střelců třetí ligy, ale vyměnil by to za body pro Robstav

Teď vás čeká poslední zápas v Přešticích, které byli až dosud „domovským“ stánkem. Předpokládám, že se budete chtít v zápase proti Motorletu rozloučit vítězně?

Samozřejmě, já určitě jo. Pro ty fanoušky, co na nás chodí, se budeme chtít rozloučit dobrou hrou a vítězstvím. Můžeme hrát v klidu, Motorlet taky, takže na psychiku to bude jednoduchý zápas, tak jsem zvědavý, jak se s tím popasujeme. Ale pořád ještě hrajeme o co nejlepší umístění.



Už jste určitě řešili, co bude dál. Kde budete hrát, eventuálně s kým? Už jste naznačil, že někteří fotbalisté chtějí z Robstavu odejít…

Někteří určitě odejdou, i když mě to mrzí. Ale jmenovat bych nechtěl, protože s nimi pořád ještě jednáme. Na druhé straně je nám jasné, že někoho musíme zase přivést. Máme určité posty, kde potřebujeme posílit. Pracujeme na tom, i když jednoduché to není, protože kvalitních hráčů tady zase tolik neběhá.