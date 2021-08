„Vyhráli jsme díky taktickému výkonu. Přece jen máme zkušenější hráče, Slavie přijela se samými mladíky,“ říkal Petr Mužík, jenž ve 13. minutě otevřel skóre ranou pod břevno a jedenáct minut na to proměnil penaltu.

Podle výsledku to vypadá na snadné vítězství…

(usměje se) To možná pro vás na tribuně. Nás to stálo hodně sil, počasí bylo úmorné. Když jsem si myslel, že už bude poločas, koukl jsem na hodiny a tam svítila teprve patnáctá minuta, tak jsem myslel, že mě odvezou. Ale zvládli jsme to za tři body.

Domažlický kapitán v zápase s béčkem Slavie.Zdroj: Jiří Pojar

Hodně tomu asi pomohl i váš brzký gól, souhlasíte?

Určitě se hraje lépe týmu, který vstřelí první gól. Kryštof Pavlík mi to dal krásně pod sebe a na mně už bylo jen, abych trefil bránu. Nic jistého to nebylo, ale naštěstí to skončilo v síti. Pak už jsme se nemuseli nikam hnát. Potvrdili jsme, že máme vyspělý mančaft. Doufám, že se nás to bude držet dál.

Pak byla penalta, kterou jste v přípravě proti Viktorii Plzeň nechal kopat Davida Limberského. Teď už jste ho nechtěl na ni pustit?

My jsme se na Viktorce vsadili, že když dá někdo z nás gól, tak mu ten druhý umyje kopačky. On si ji tam vzal a šel na ni. (úsměv) Dneska už to nehrozilo, dával jsem ji i minulý týden v Písku a nevidím důvod to měnit.

Věříte si na penalty?

Myslím si, že je to hlavně o střelci, aby si vybral, kam ji kopnout, a proměnil.

Nepomýšlel jste na hattrick?

Nějaké šance tam byly, mohl jsem dát ještě další dva góly. Ale už jsem sotva pletl nohama. Navíc by mi to pokladník Mára Bauer spočítal, takhle to stačí. (úsměv)

Domažlický kapitán Petr Mužík zvyšuje v utkání s béčkem Slavie z penalty na 2:0.Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Definitivní uklidnění přišlo až po třetím gólu, že?

Je to tak, slávisté hráli dobře, žádné nakopávané balony, v kombinaci byli silní. Ten třetí gól je zlomil, pak ještě měli penaltu, kterou nedali. Možná by nám to zkomplikovali, ale já věřím, že bychom to i tak uhráli.

Klubový boss Ticháček vyhlásil, že chcete postoupit do druhé ligy. Jak to vidíte?

Já jsem na to zvyklý. Pan Ticháček je maximalista, chce vyhrávat a já tomu rozumím. Dělá pro fotbal v Domažlicích maximum, bez něho by tady takový mančaft nikdy nebyl. Ani zázemí. My hlavně chceme hrát pěkný fotbal, bavit diváky, vyhrávat. Na postup nijak netlačíme, ale zkusíme to.

Teď v létě přišel i David Limberský. Jaké to je sedět v kabině vedle fotbalisty, který v první lize odkopal přes 400 zápasů?

Asi to i pro něho bylo jiné. Tak týden se rozkoukával, pak už nám dával na tréninku co proto. Do kabiny zapadl, i jsme na zápisné jeho příchod trošku zapili, potvrdil, že mu chutná. Je to obrovská posila, fotbalově nám hodně pomůže. Je to úplně normální kluk, žádný náfuka.

Domažlický kapitán Petr Mužík v zápase s béčkem Slavie.Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Dnes se losuje další kolo MOL Cupu, jaké máte přání?

Já si jenom přeju, abychom hráli doma před našimi skvělými fanoušky. Aby nás podporovali nebo třeba i nadávali. Ale hlavně, aby přišli.